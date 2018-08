Raadslid ultraderechista di Den Haag ta comete suicido

DEN HAAG, Hulanda – E raadslid di Den Haag, e ultraderechista Willie Dille, di e partido PVV, a comete suicidio despues di a publica un video ariba rednan social. Akiriba e ta denuncia cu el a wordo viola door di un grupo di homber Musulman, na maart aña pasa.

“Mi a wordo secuestra, viola y tortura pa un grupo di musulmannan pasobra nan tabata kier a cera mi boca den e gemeenteraad di Den Haag. “Ora cu esaki a sosode, min bisa niun hende nada”, Dille ta splica den un video, cual ya a wordo kita caba for di su profile di Facebook.

Alcalde di Den Haag, Pauline Krikke, a reacciona anunciando cu e lo interumpi su vakanbtie y lo bolbe bek pa Den Haag. El a enfatisa cu “e noticia aki ta un shock grandi pa nos tur”. Di otro banda, prome minister di Hulanda, Mark Rutte, a desea “hopi forsa na PVV cu e perdida grandi aki”. E lider di e partido ultraderechista, Geert Wilders, a bisa di ta “den shock” pa e morto di Dille.

No a pone denuncia

Fuentenan policial a sigura diahuebs atardi cu Dille a informa polis di e supuesto atake, pero a dicidi di no presenta un denuncia formal.

“Nos tabata tin varios contacto cun’e, incluso recientemente”, e vocero policial di Den Haag, Hilde Vijverberg a señala na e corant Hulandes, Algemeen Dagblad. “A papia di violacion. Nos a ofrecce ayudo y a bis’e cu nos mester di un denuncia formal y pruebanan concreto pa cuminsa un investigacion”, Vijverberg a splica. comenzar una investigación”, explicó Vijverberg. “Pero e no a presenta e denuncia y nos no a haya niun informacion valido pa nos por cuminsa un investigacion”, el a agrega.

