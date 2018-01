Quota Club International ta sigui consientisa pueblo riba proteccion di oido

E dushi temporada di Carnaval a yega, y ta lansa e campaña di cuida bo oido, durante di Carnaval. Esaki ta e di 29 aña cu Quota Internacional di Aruba ta conscientisa nos pueblo, tocante e importancia di cuido y oido, contra di zonido duro di bandanan musical. Pa esun cu ta para na banda, y tambe participantenan den parada.

E aña aki un biaha mas, lo purba pa logra haya algun scol y pa eynan por mira si e muchanan ta bay parada, di entre 8 of 9 aña, cu ta topa cu un of otro miembro di Quota ariba e ruta. E earplug aki ta costa solamente 1 florin. Esaki ta pa consientisa mayornan tocante e importancia di un earplug pa proteha e mucha su oido.

Sra. Krystal Van Nes, di Quota Club, a bisa di ta contento cu pa hopi aña caba cu e consientisacion di pueblo a duna su fruta. E muchanan jong ta bira mas consiente di cuido di oido durante carnaval, unda cu e zonidonan ta sumamente duro. Como e earplug campaign, nan ta duna charla di oidi na scolnan basico, pa con pa cuida e oido en general, pero specialmente durante temporada di Carnaval.

Pa varios aña caba ta haci uzo di servicio di WEB NV cu su representante Glenn Rock cu hopi aña caba, pa duna charla na e scolnan aki. Y tambe Wim Willems cu tambe a haci’e pa algun aña tambe, FEPO hunto cu Quota. Tin hopi interes pa esaki. Pa e adultonan ta bay varios programa na radio, tocante cuido di oido. E mas importante pa corda ta pa mantene distancia for di speakernan di Carnaval, e zonido ta hopi duro. Hunto cu uzo di earplugs por percura cu e oido durante carnaval ta safe. Quota ta gradici WEB Aruba y All Safety pa nan donacion. A cuminsa bende earplugs pa 1 florin, durante parada di blaas. Nan ta presente na e paradanan den dia, unda ta bende earplugs.

Na 2013 tabata tin un conferencia hunto cu Volksgezondheid, unda a cumisa cana e caminda, a bay na gobierno 3 biaha, unda a bay gobierno pa pasa un ley. A duna un calculo si e zonido ta 80 decibel y ta keda 8 ora baila cu 80 decibel, e no ta hacibo daño. Pero si ya e ta 83 decibel mas cu 4 ora, net mita, ya caba e ta cuminsa haci daño. Bo ta wak cu cada decibel riba 80, cuanto daño e ta haci. Quota ta conscientisa pa tene cuenta cu esey. Tin ora ta increibel con duro e zonido ta bin, pone bo curason bati. Pero danki na leidsternan di grupo, cu ta tene e muchanan na un distancia.

Tin grupo pa hopi aña ta acerca Quota cu ta cumpra earplugs na caha pa full e grupo. Si ta 600 hende, ta 600 earplug pa cada un parada. Esey tambe ta posibel.

Ultimo dos añanan, sigur nan a bende rond di 8000 pa 9000 earplug den henter e temporada di carnaval. Pa loke ta e conscientisacion, esaki t’ey y mas y mas ta para e programanan na scol, unda cu for di hoben ta cuminsa educa e muchanan y ta hiba e informacion eynan cas. E gruponan mes cu ta bay den parada, ta bira consciente unda cu Quota ta pidi pa caha. Pa fakkel mes nan a yama Quota pa sa unda por haya earplugs. Durante e parada di Lilly Puttersnan, tur e muchanan tabata tin earplug.

Tur aña Quota Club ta haci un campaña unda cu pueblo por check su oido gratis. Sea September of October, tur hende por bin test nan oido. Ta haci esaki hunto cu FEPO, Oduber & Kan, SVB San Nicolas y tambe Clinica di dr. Cabenda. Den pasado varios biaha a test musiconan. Hopi biaha e musiconan tin manera un tiki miedo pa bay test cu nan no kier sa e resultado. Pero hopi biaha musiconan tin daño. Y e dañonan aki ta permanente.

Ta di remarca cu for di 2013 Quota a traha un nota tocante e proteccion di oido, e dañonan cu zonido duro por haci, y esaki a bay Ministerraad. Y te eynan el a yega tambe, pero no a tende mas di esaki.