Qredits ta ricibi sosten completo riba Facebook

Geraldine Bardouille ta Junior Bedrijfsadviseur na Stichting Qredits y a conta cu na comienso di e luna aki, esta Augustus, nan a habri nan pagina riba Facebook y e sosten di e pueblo di Aruba ta shocking. Personalmente tambe via Facebook por bisa Porfin. Porfin y danki cu tin deliberacionnan “one-on-one” cu nan. Pueblo ta aprecia atencion, cu nan ta tende nan plan y duna conseho.

Bardouille a sigui splica cu hopi entrepeneur kier informacion, nan kier un guia apropia y e punto di mas principal cu a ripara ta, ta e parti di market research. Prome cu bo cuminsa cu un negoshi, bo mester tin un overview riba e mercado na Aruba. E parti di data falta. Esey ta un gap y a cuminsa busca companianan priva cu ta ofrece esey y esey ta loke nan ta hincando den nan coaching poule, guia den mercadeo. Tin hopi entrepeneur ta cuestiona con nan por mercadea nan servicio riba Facebook. Con nan por bin na nan website. Ta topiconan cu nan ta inclui den nan coaching poule.

Rekisitonan ta hopi importante pa por yega asina leu cu Stichting Qredits. Bardouille a splica cu un documento hopi importante ta bo business plan. Pa eynan tin un seccion di budget. Eynan ta splica cu kier cuminsa cu un negoshi. Kico ta necesario pa cuminsa cu esaki. Un luga nobo, un edificio nobo, material, mashin. Un overview tambe pa wak cuanto e costonan lo ta.

Qredits tin un programa specialmente pa esey, un e-learning program. E ta na Papiamento, Hulandes, Ingles y Spaño. Eynan e programa ta puntra paso pa paso diferente pregunta hopi specifico. A base di bo contestanan e programa mes ta traha un business plan pabo y un financial plan.

Na Aruba nos gusta copia. Tin hopi negoshi mesun cos y no ta bin otro negoshinan na Aruba. Akinan Qredits tambe ta duna recomendacion y ta wordo inclui den e coaching. Nan tambe ta haci nan investigacion riba mercado y duna conseho loke bo ta ofrece y kico abo lo sobresali riba dje cu e competidornan no tin.