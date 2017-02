Putin y Trump lo topa “di algun forma” na Juli durante e cumbre G20 na Alemania

WASHINGTON D.C., Merca – E presidente Ruso, Vladimir Putin y e hefe nobo di Cas Blanco, Donald Trump, lo topa “den algun forma” na Juli proximo durante e cumbre di G20 na Alemania, Kremlin a informa dialuna.

“No tin nada concreto ainda riba un posibel reunion entre Putin y Trump. Pero nos lo start of for di e base cu na Juli di e aña aki lo tuma luga durante e cumbre di G20 na Alemania, unda cu di un of otro forma e presidentenan lo topa cu otro,” vocero di Kremlin, Dmitri Peskov, a bisa e periodistanan.

Sin embargo, el a agrega cu “riba un posibel encuentro prome cu e fecha aki ainda no tabata tin nada concreto.”

Desde e investidura di Trump dia 20 di Januari ultimo, ta wordo specula ki ora por tuma luga e prome encuentro entre ambos lider.

Kremlin a nenga recientemente cu lo ta preparando un reunion na Reykjavik, escenario 30 aña pasa di e historico cumbre entre e lidernan di e tempo ey di Union Sovietica, Mijail Gorbachev y e presidente di Merca, Ronald Reagan, manera cu e corant Britanico Sunday Times, a señala.

Siman pasa,e presidente Ruso a mustra di ta dispuesto na reuni cu su colega Mericano na Slovenia, patria di e prome dama di Merca, Melania, despues cu e presidente di e pais aki, a ofrece como sede di e encuentro.

“Si e encuentro tuma luga algun biaha, nos no lo tin nada en contra di Liubliana,” ya cu den e capital Slovenio, e Ruso y Mericanonan “ya a yega di celebra e tipo di reunionnan asina,” Putin a bisa.

E minister di exterior Ruso, Serguei Lavrov, a expresa su confiansa door di “brinda un luz” riba un posibel encuentro entre Putin y Trump tras di nan prome reunion e luna aki cu e secretario di estado nobo di Merca, Rex Tillerson.

“E presidentenan a acorda cu e lo ta deseabel reuni mas pronto posibel. Nan a encarga nos busca e luga y e fecha cu lo ta aceptabel pa ambos. Riba esey nos ta,” el a bisa na television Ruso.

