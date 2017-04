Pustamento di flie na Centro di Bario Playa Pabao

Ya pa di 18 aña consecutivo cu Centro di Bari Playa Pabao tin nan actividad di pustamento di flie ariba loke tabata conoci como Aña di La Reina, actualmente Aña di Rey. Sr. Dennis Burke, presidente di Centro di Bario Playa Pabao ta amplia.

E actividad aki lo tuma luga diahuebs dia 27 di April, ariba Aña di Rey. Lo bay tin tres categoria A, ta di 10 pa 50 cm, categoria B ta di 51×100 cm, y categoria C ta di 101 x 200 cm. Inscripcion pa cada flie ta 5 fl y e ora di inscripcion ta cuminsa pa 7.45 di mainta pa 8.45 di mainta. Ya pa 9 or e prome flienan ta bay halto ta pustando cu otro.

Ta haci un apelacion na tur cu ta bin inscribi, pa bin na tempo. Kisas lo bay tin un limitacion di flie, ya cu no kier caba cu e actividad pa 5 or di atardi. Meta ta pa caba 3 or. Tambe lo bay tin animacion musical.

Sr. Dennis Burke, na nomber di directiva di Centro di Bario Playa Pabao ta extende un invitacion na comunidad pa pasa e dia aki, den famia. Bar y cushina lo ta bon surti, na gusto di cada uno.