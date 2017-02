Punxsutawney Phil ta mira su sombra y ta predici 6 siman mas di winter

PUNXSATUWNEY, Pennsylvania – Punxsatuwney Phil a haci su famoso prediccion di tempo diahuebs mainta, saliendo for di su buraco den un troncon pa wak su sombra.

Esey ta nifica, di acuerdo cu e tradicion di “Groundhog Day, Merca lo haya otro seis siman mas di winter.

E groundhog, ta lanta for di su soño, a grita ora cu el a wordo saca for di su buraco pa mas of menos 7’or y 15 di mainta. Ora cu el a wordo lanta den laira y poni riba un bast prome cu su pronostico oficial a wordo haci.

Esaki tabata e di 131 prediccion cu Phil a haci, un institucion den e pueblo di Punxsatuwney, Pennsylvania, cu ta data for di 1886. Riba diahuebs mainta, cientos di persona a bay na Gobbler’s Knob, mientras cu sneeuw leve a cay, pa asina mira con Phil ta wordo saca for di su buraco.

E Punxsatuwney Groundhog Club a reuni na Gobbler’s Knob durante e di 126 celebracion di Groundhog Day na Gobbler’s Know na e pueblo aki, caminda cu Phil a mira su sombra, pronosticando seis siman mas di winter.

Phil tin un record den e ultimo 30 añanan, prediciendo e tempo corectamente solamente pa mita di e tempo. Pero aña pasa, el a dal e cabes di e clabo, ora cu e no a mira su sombra. Februari y Maart tabata mas calor cu averahe, segun National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Temo lo bisa si Phil lo tin razon pa dos aña sigui.

Phil ta mira su sombra hopi mas sigui, compara cu ora cu e no ta wak’e. Desde cu e tradicion a cuminsa, e ta mira su sombra mas di 100 biaha y no a mir’e den 18 ocasion. Pa mas cu un decada su prediccion no por a wordo haya.

E anuncio aki a wordo compaña cu candamento y bailamento dilanti di un multitud. E tradicion aki ta bin for di Candlemas, un celebracion antiguo Europeo entre e solsticio di winter y e equinoxio di primavera.

Fuente: USA Today