Pueblo mester siña mas di nos mesun matanan

Hopi mata berdad ta ser corta of kita cu pueblo no sa pero si esunnan cu kier haya sa mas di balor di nos matanan y medio ambiente Santa Rosa por duna hopi informacion segun Sra. Nathaly Maduro, directora di Santa Rosa.

Santa Rosa ta dunando hopi informacion tocante nos matanan local, cu no solamente tin beneficio pa e medio ambiente, pero tambe den e parti di Salubridad. Tin calbas largo, yerb’i hole. Ta matanan cu nos grandinan tabata uza como remedi. Awendia, vooral den e mercadonan, tin hopi interes pa e productonan. Pero mester cuida e matanan pa por traha e remedinan.

Sra. Nathaly Maduro a gradici Stimaruba, Santa Rosa ta aprecia nan feedback. Hopi biaha ta purba di traha hunto, di parti di Santa Rosa nan ta purba di duna hopi informacion. Vooral den corant y riba nan facebook page, pa mustra e pakico mester conserva e matanan local. Hopi biaha tin e tendencia di cumpra matanan cu ta bunita, pero cu ta bin di afo. Tin hopi mata cu flor tin su beneficio pa abeha.

Mester evita di kita e matanan ya existente, pa motibo cu e environment unda e mata a crece ta loke e mata mester. Den pasado tabata tin un seccion special pa Natuur en Landschap, pero actualmente tin un otro departamento, Natuur en Milieu, cu ta enfoca mas mas ariba naturalesa.

Santa Rosa por duna hopi informacion, pero pueblo mester sinta y reconoce e importancia di nos matanan local. Y no solamente pa e uzo di e mata mes, pero mester reconoce e balor agrega, e sombra cu e ta duna, pa e parhanan cu hopi biaha ta drumi den nan. E peliger di cumpra mata cu no ta di aki, ta core e risico cu bo no sa con e mata ta bay traha den nos medio ambiente. Ta haya camindanan cu e matanan cu no ta di aki, a overpower full e area. Esey ta pone cu nos matanan local mes ta sufri e consecuencia, no tin suficiente nutriente den e tera, cu bo ta haya cu e matanan ta cuminsa muri.

No solamente pa dia di tera, pero a yega na un stage mundial, pero mester wak pa Aruba cu nos mester cuminsa na conserva hopi di loke ta nos naturalesa. Evita e uzo di kimiconan, evita e rosamento innecesario. E lo trece hopi problema despues cu erosion. Ora cu awa yobe, no tin nada mas pa wanta e fluho di awa, cual lo crea un otro problema.

Sra. Maduro a sigui bisa, cu prome cu kap un mata cu ta ariba tereno pa traha cas, busca informacion prome cu rosa. Santa Rosa tin hopi informacion cu nan por suministra y tambe e departamento di Milieu tambe por duna informacion.

Si tin un persona cu ta desea di haya mas informacion tocante cierto matanan. Si acaso Santa Rosa no tin’e, nan ta busk’e na Stimaruba. Dus di un manera of otro, nan ta haya e informacion. TIn cierto bukinan tambe cu a wordo scirbi door di cientificonan. Material tin na cantidad, pero ta e personanan mester tuma contacto cu Santa Rosa.

Tambe lo sigui conscientisa den medionan di comunicacion. E hobennan, ta hopi mas critico over di nos naturalesa. Bo ta wak hopi biaha cu na momento cu un tereno wordo rosa, e hendennan ta hopi critico. E generacion nobo ta consciente cu si sigui ariba e caminda actual, aki paar di aña hopi di e partinan aki lo no t’ey mas. E no ta ainda manera cu e mester ta, pero ta spera cu door di hopi conscientisacion y tambe door di hopi educacion, ta spera cu e comunidad siña aprecia nos naturalesa y siña reconoce cu no ta solamente di djis yega y rosa. Pero por haci uzo di e medio ambiente existente. Asina Sra. Nathaly Maduro, directora di Santa Rosa a splica.