Public-Private Partnerships (PPP), kico pueblo lo cuminsa paga na 2018

Durante un entrevista cu director di AIB Bank, Sr. Frendsel Giel pa por splica nos kico pueblo lo bay cuminsa paga na aña 2018 pa loke ta e proyectonan di Public-Private Partnerships (PPP).

Sr. Giel a cuminsa splica cu PPP ta un termino basta amplio, y por papia di e PPP cu AIB a funda SOGA, cu ta cumpli 12 aña di existencia. Bou di SOGA a traha e edificio di DIMP, edifcio di Infra, udna DOW & Domeinbeheer ta ubica actualmente. Y tambe e edificio caminda ATA ta ubica actualmente. En total ta 16.500 m2, cu a cuminsa cun’e 12 aña pasa unda cu gobierno ta cumpliendo cabalmente cu e huur.

Recientemente a tuma over, pa haci hospital, door di cumpra e edificio y renoba esaki. Ademas tin e 5 MFAnan den bario. Pa loke ta trata e otro camindanan, cu ta Green Corridor y Watty Vos Boulevard, AIB ta sinta na e otro banda di e spectrum. Nan ta financista, nan ta agente pa e prestamonan, pero nan no ta lidera e proceso di PPP-nan.

EFECTONAN DI PAGO DI PPP

E risico di PPP ta wordo transferi pa e sector priva, totalmente. Dus e ta financia, construi y ta edifica y mantene a base di un programa di exigencia, cu e sector publico ta traha. Den e caso ey, mester entrega un producto final, segun acorda. Ora cu e producto ta cla, e ora ey ta cuminsa paga.

Por ehempel, pa e camindanan, lo mester cumpli cu cierto criterionan. Cada un di nan, tin un proceso di e camindanan, unda ta duna 2 aña pa construi y 18 aña pa paga, segun Sr. Giel, di AIB Bank.

Mas aleu Sr. Giel ta sigui bisa cu tur proyecto cu ta di e PPP a pasa via parlamento. Parlamento mester a haci un evaluacion, pa con e ta pisa den e proceso pa Aruba pag’e, dus den e presupuesto. E dos camindanan hunto ta 37 miyon florin pa aña, den 18 aña.

E suma di 37 miyon ta carga tur dos, caminda Watty Vos ta 19.7 miyon y e otro ta 18.1 miyon florin. Nan dos hunto ta 37.8 miyon pa aña. Momento cu nan ta cla, ya cu e afspraak ta cu ta cuminsa paga na momento cu e camindanan ta cla.

Gobierno ainda no a tuma e camindanan aki den uzo, nos ta coriendo riba nan. Segun e caminda ta disponibel, e obligacion di pago ta bay aden. Na momento cu awasero cay y laba e caminda, gobierno no ta obliga di paga, ya cu e caminda mester ta cla pa cumisna paga.

E compania di construccion tin cierto rekisitonan pa cumpli cun’e. Na e momentonan aki, gobierno no ta pagando niun cen, ya cu mester haci un audit. Tin tres control, e banconan ta pone un persona cu ta tene toezicht, gobierno tin un compania cu ta audit y e audit ey mester certifica cu ta cumpliendo cu tur e criterionan cu a pone den e programa di exigencia, si esey no tuma luga, no lo tin pago.

Na momento cu e audit ta cla, e ta wordo firma y certifica, e caminda ta disponibel pa autonan core ariba dje, y e ora tin pago, segun Sr. Fredsel Giel, director di AIB Bank.