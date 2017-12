Proyectonan infrastructural mester tin balor agrega pa economia y medio ambiente di Aruba

Minister Otmar Oduber a reuni cu director di DOW Marlon Croes y expertonan kende a duna presentacion di proyectonan di DOW na Minister y alabes tabatin oportunidad pa haci pregunta y asina wordo poni na altura di status di proyectonan cu ta andando, specificamente e concepto Public Private Partnership (PPP). E concepto aki a wordo uza pa construi Green Corridor y Watty Vos Boulevard.

E presentacion di DOW tabata amplio y sr. Croes a splica for di inicio con e destaho a tuma luga y e contract cu a uza pa e PPP nan aki. Tambe a menciona e trabounan cu tin pa cumpli cu ne ainda y retonan pa por yega na finalisa e proyectonan aki.

Minister Oduber a haci varios pregunta na e team di expertonan relaciona cu e costo di e proyectonan, responsabilidad y calidad di e trabou.

“E proyectonan PPP uzando Design, Build, Finance and Maintain (DBFM) contract ta duna Pais Aruba un otro forma di tene destaho publico, compara cu locual cu a haci tradicionalmente. Den proyectonan tradicional: ta traha un destaho, mester tene un ‘aanbesteding’, scoge e contratista cu su prijs ta mas miho y ora cu e caba, e contratista ta bay y nos ta keda cu e mantencion pa e proximo añanan.

Sinembargo den caso aki (cu DBFM), ta transferi riesgonan di diseño, riesgonan di contruccion, financiamento y mantencion na e Sector Priva. E incentiva ta e parti financiero, locual kiermen cu e contratista lo haci su maximo esfuerso pa traha un diseño cu ta cumpli cu e rekisitonan cu Pais Aruba ta pidi, e ta construi esaki, financia esaki y ta haci mantencion pa e proximo 18 of 20 añanan. Den e proceso aki, si e no ta cumpli cu camindanan disponibel pa Pais Aruba funciona y no ta cumpli cu e parti di calidad, e no ta haya su pago.” Sr. Croes ta enfatisa cu e contratista mester cumpli cu ambos, pa e por haya su pago.

Por ehempel: E caminda ta habri pa nos por core y despues di algun tempo a surgi buraco grandi, ta informanan cu e caminda tin buraco den dje y pues no ta cumpli cu rekisitonan cu ta den e contract, consecuentemente un boet lo wordo aplica. Ora cu ta cera e caminda pa cumpli cu e trabou, ta haci cu e caminda no ta disponibel mas pa Pais Aruba uza, esey kiermen cu boet ta bin acerca atrobe. Cu boet kiermen, reduccion den pago cu lo wordo haci na e contratisa. Unabes tin un boet/reduccion, e contratista no ta haya e suma bek ora cu e cumpli cu e trabou, e ta perde e parti di e pago aki. E ta un trigger basta intensivo di parti gobierno, pa stimula e contratista pa tene e caminda disponibel y na e calidad cu ta rekeri, sr. Croes a splica.

Proteccion Pais Aruba den caso di ‘failliet’

Den caso cu e compania bay failliet pa Pais Aruba e no ta un problema di biaha. E financiador di e proyecto cu kier haya nan placa bek tin un ‘step in right’ cu Pais Aruba. Pues si e contratista bay failliet cual kiermen cu e no por duna e servicio mas y consecuentemente no tin pago ta tuma luga. Den e caso aki e financiadornan ta mustra e contratistanan riba e hecho cu nan a bay failliet, ta sacanan for di e ‘equation’ y ta pone un otro compania cu si por haci e trabou duna e servicio, pa por garantisa cu nan ta haya nan placa.

Esakinan ta e mecanismonan cu tin den e contract aworaki pa garantisa cu e caminda ta keda disponibel y na e calidad rekeri pa nos por core.

Status proyectonan

Pa loke ta status di e proyecto di Green Corridor, esaki mester a wordo entrega na augustus 2017 cual nan no a logra. Nan a purba di entrega e proyecto November cual tampoco a logra. Segun e contratisa 95% di e caminda ta cla y e 5 % cu falta ta encera algun cos cu nan mester drecha ‘aki aya’. Adicional,eE contract ta rekeri cu organisacion administrativo mester ta bon, pasobra lo tin un relacion cu e compania pa 18 aña unabes nan caba cu e proyecto. Esey kiermen cu nan mester prueba cu e organisacion ta bon hinca den otro, e parti administrativo ta bon hinca den otro y cu proceso di trabou ta bon hinca den otro pa por garantisa e servicio cu ta bay duna. Pa loke ta encera e proyecto Watty Vos Boulevard, e trabounan ta andando segun planificacion y ta spera cu e proyecto keda cla augustus 2019, Sr. Croes a termina bisando.