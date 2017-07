Proyecto Watty Vos Boulevard mester a bin for di hopi aña caba

Dialuna mainta un conferencia di prensa a keda duna door di minister Benny Seviger, kende a splica kico ta encera e proyecto di Watty Vos Boulevard y kico ta su meta pa nos camindanan di Aruba. Aparentemente hopi hende no ta compronde e proyecto aki. Sinembargo ta importante pa splica kico e proyecto aki ta encera y cuanto trabao esaki ta crea pa nos comunidad.

E proyecto Watty Vos boulevard, ta un di e proyectonan, ta cuatro di e proyectonan di mas grandi cu nos pais pa añanan largo, entre 20 y 30 aña, ta trahando riba dje. Tur Gobierno a traha un tiki riba dje. Pero e Gobierno aki a pone como meta cu tur e cuater proyectonan ta bay wordo realisa. Un di nan ta e mudamento di waf, cual practicamente a muda caba. Awor aki ta den e fase di caba di pinta e mapanan. E di dos ta Green Corridor. E cuater vierbaansweg cu ta bayendo San Nicolas cu pa hopi aña a papia riba dje, e Gobierno aki, a cumpli y ta trahando y cabando cu e proyecto aki. E di tres ta expansion y renobacion di hospital. Por bisa cu e toren nobo practicamente ta cla y awor aki ta bay muda pa e toren nobo y despues ta bay over na renoba e hospital existente completamente. E di cuater ta Watty Vos boulevard cu ta e caminda cu ta bay ta e backbone entre San Nicolas, Oranjestad y sector di hotel.

Watty Vos Boulevard no ta simplemente un boulevard pa transporta auto, pero e ta mas cu esey. Si mira e congestion cu tin dilanti bestuurskantoor, cu tur e autonan cu tin cu pasa cu ta bay direccion hotel, taxi, autobus, tur hende cu ta traha na hotel, ta pasa den e area aki. Por compronde pakico e proyecto aki no mester a bin awe pero e mester a bin hopi aña pasa caba. E ta e ringweg rond di Oranjestad cu ta bay conecta San Nicolas, for di aeropuerto, pasa bay den Meiveld, pasa den Sero Patrishi, pasa na Bushiri, pasa bay y sali te na e conexion cu plan Sasaki, direccion di e hotelnan. Esaki ta e proyecto di mas grandi cu ta bay conoce. E ta renobacion di diferente caya tambe, entre otro Sasaki. Ta bay renoba completamente te na Superfood, conecta esaki bay abao cu loke ta yama e Boulevard bieu. Esaki lo bay wordo transforma completa den e Linear Park fase cuater, cinco y seis. Ta bay haya e Linear Park cu ta conecta for di aeropuerto te na waf, for di waf te na Bushiri y for di Bushiri, e proyecto di Watty Vos boulevard ta conecta esaki full cu tur e hotelnan, te na high rise hotel, te na Riu, e lo bay ta. Ta bay tin diferente area pa por cana, pa por recrea.

Tambe, den Watty Vos Boulevard tin e conexion entre Oranjestad y Noord. Ta bay renoba full caya, for di Santana di Playa te na ex warda di polis/MFA na Noord. Full e caya aki lo bay wordo renoba. Na ambos banda di caminda lo bay tin caminda pa hende por cana, lo bay tin fietspad, lo bay tin klinker, etc.

Tambe ta bay tin conexion di fietspad for di Watty vos Boulevard te na San Nicolas y bin bek te na faro. Esaki ta pa hendenan por recrea, segun minister Benny Sevinger.