Proyecto VIBES4You (th) di CEDE Aruba hopi activo cu diferente curso durante 2017

Den e aña cu ta cabando e proyecto VIBES4You(th) a tene diferente curso, workshop y charla.

Meta di e proyecto ta pa engrandece y/of amplia e conocemento y habilidad di organisacionnan di bario y gruponan non formal na Aruba. Tur curso a ser teni na diferente localidad rond di nos isla. Aki un resumen di tur loke a tuma luga na 2017.

For di comienso di aña a organisa un serie di curso, charla y workshop pa lidernan boluntario cu ta activo rond di Aruba. Grupo meta pa cu e proyecto ta miembronan di directiva, miembro di comision di bario, coordinadornan y lidernan di grupo, coachnan deportivo, lidernan recreativo, boluntarionan den gruponan di bario y lidernan di campamento.

Un total di 246 lider (boluntario) y un total di 200 organisacion social a participa na VIBES4You(th) pa 2017. E enfoke di e proyecto ta pa ekipa e lider cu ta traha den diferente area pa e motibo aki e programa ta uno hopi varia. E aña aki a duna entre otro workshop educacion di salud, curso beweegplezier, workshop maneha y motiva boluntario, liderazgo den deporte y comunicacion efectivo. Ta importante pa e informacion cu ta ricibi den e programa por ser aplica of implementa inmediatamente den nan mesun grupo y pa nan grupo meta.

Tambe a hasi algun proyecto di colaboracion cu otro organisacionnan. Den e colaboracion ta trata di yuda organisa un actividad pa e miembronan, busca un trainer pa duna un training of yuda brainstorm cu idea. Algun organisacion cu a traha cun’e ta Centro Kibrahacha, Aruba Karate Bond, Aruba Sport Unie y Parlamento Hubenil. Pa realisa e proyecto, VIBES4You(th) ta traha hunto cu trainer/docente nan capacita cu experticio den nan mesun area. Nos kier gradici: Telefon pa Hubentud, JCI Senators of Aruba, JCI Young Active Leaders of Aruba, Reach Your Goal Foundation, Fundacion pa Nos Muchanan, Rode Kruis Aruba pa nan dedicacion y nan contribucion na e proyecto aki cu ta sigui crece tur aña.

Danki tambe na Scol di Arte, Colegio Sagrado Curason, Pius X Basisschool, MFA Paradera, MFA Noord, Compleho deportivo Simeon Antonio, Aruba Sport Unie y Centro Kibrahacha pa uzo di nan localidad. Na tur organisacion cu a ser conoci cu e proyecto, cu a participa y a keda den contacto nos ta gradici Boso pa esaki y ta ansioso pa sigi traha cu Boso. Keda pendiente pa e programa nobo di VIBES4You(th) pa Januari -Maart 2018.

Sin ayudo financiero e proyecto aki no por continua, un danki special na Stichting Zonnige Jeugd, Weeshuis voor Doopsgezinden, Subsidiecommissie y VNO pa nan aporte pa e proyecto aki.

Bo persona of organisacion kier mas informacion tocante VIBES4You(th)? Tuma contacto libremente cu: Roseline Mannana telefon: 582-7666/569-6406 of tambe por manda un

mail na [email protected] Riba e facebook page di VIBES4Youth por haya mas

informacion y alabes wak potret di e tur actividad den e programa.