Proyecto Poder di Hubentud tey un biaha mas

E proyecto pa duna reconocimento na hobennan cu ta haci cosnan positivo na Aruba un bes mas lo bay tuma luga. Ricky Hoek, director di ATHA, a splica durante nan conferencia di prensa cu esaki ta edicion number 3. E proyecto aki ta un proyecto hubenil, cu ta wordo dedica na nos hobennan, carga pa nos hobennan y tin un impacto positivo pa nos hobennan.

Un hoben poderoso ta ser defini como un ciudadano relativamente hoben di edad, cu ta haci trabaonan positivo den comunidad. E por ta riba diferente tereno caminda e hoben por destaca. E por ta un trabao cu boluntario, e por ta un trabao cu e ta haci den area social. E por ta un trabao riba e tereno educativo, di comunicacion, di tecnologia y innovacion. Pero tambe e por ta riba e tereno caminda cu e hoben aki mes a desaroya y yuda su mes pa e progresa, pa e sali for di un situacion dificil. Hobennan asina aki ta wordo busca den comunidad. Na 2015 a wak cu e hoben aki tey den comunidad di Aruba. Na 2016 a haya un otro grupo y e aña aki na 2017, ta busca e hobennan aki atrobe.

Pesey Poder di Hubentud ta busca e hobennan poderoso den comunidad di Aruba.

Un hoben poderoso ta un hoben cu ta un lider ehemplar. Un hoben cu ta demostra cu e por haci trabaonan positivo, cu ta yuda otro sernan den nan comunidad.

E por ta un ser individual, e por ta yuda otro grupo di hoben of un grupo di adulto, of e por a yuda su mes tambe, surpasa un situacion dificil.

Na aña 2015, minister di asuntonan social, hubentud y labor tabata tin un vision caminda e ta bisa cu hobennan hopi biaha ta wordo poni den luznan negativo y e kier duna e hobennan reconocimento. Esnan cu ta haci bon trabao. Naturalmente ATHA cu ta e asociacion cu ta traha pa e hobennan, ta yuda carga e proyecto aki y ta realisa esaki. Ta ripara cu hopi noticia ta wordo duna riba hobennan cu nan ta Joyride auto, cu nan no ta bay scol of ta haci otro problemanan den comunidad, ciendo cu sa cu tur e miembronan, tur instancia, cu tur e personanan cu ta traha cu otro hoben, no sa cu tin hobennan ta haci cosnan positivo den comunidad. E proyecto aki a demostra pasobra tur dos aña, tabata tin grupo di 20 plus, hobennan cu a destaca y bin dilanti. Y no simplemente pasobra e hobennan a nomina nan mes, pero e mayornan, e lidernan, coachnan, maestronan of otronan cu a wak cu e hobennan ta haci un trabao positivo, a nomina nan. A bisa cu esakinan ta e hobennan cu en berdad mester di e reconocemento pa e trabao cu nan ta haci, Hoek a splica.