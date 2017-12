Proyecto Piloto di SVB di Inscripcion Digital ta dunando resultadonan positivo

Christian Garcia, funcionario di Riesgonan di Seguronan di SVB, ta duna un splicacion pa ki motibo a cuminsa cu e inscripcion digital di SVB su registronan.

Segun Sr. Garcia, esaki ta den cuadro di nan vision 2020 cual ta e digitalisacion di SVB su servicionan, pero esaki a wordo adelanta door di e introduccion di e boet administrativo. Ley ta prescribi cu tur empleado mester wordo registra, of ariba e prome dia di trabao. Esaki ta pa kibra e barera caminda e empleado mester bin registra na SVB. Y pa facilita tambe e doñonan di trabao, pa e proyecto piloto pa loke ta inscripcion digital. Pa loke ta 2018 SVB lo sigui amplia, su servicionan digital.

Den luna di Juni, SvB a manda un carta pa tur doño di trabao registra na SVB, unda ta informa di e proyecto aki. Pero tambe a manda un formulario, pa actualisa su informacion, cual a resalta cu esaki ta sumamente importante pa SVB. Si tin e informacion corecto, por yega na e doño di trabao, pero si no tin e informacion corecto, e ta bira dificil. Doño di compania, mester actualisa e informacion, pa medio di e formulario manda pa e compania,. e ta cay den un lista unda ta crea un account, unda ta haya un login ariba e website di SVB.

Na momento di actualisacion, ta pidi un emailadress pa por crea un account, pa cual e emailadress ta importante. Unabes e informacion ta actualisa, e ta cay den un lista pa crea account. Unabes e account ta crea, ta manda dos email pa cada doño di trabao, e prome ta cu e username y un link pa crea un password. Y e di dos, ta cu tur informacion pa cu e inscripcion digital ta tuma luga.

INSCRIPCION DIGITAL

E servicio ta tuma luga ariba e website svbaruba.org. Aki e doño di trabao ta subi ariba e website, e di prome opcion ta misvb, log in akiriba. Unabes bo ta ingelogged, ta haya available e formulario pa registracion di empleado. E formulario ta den tres parti. E prome parti ta informacion di compania, esaki ta vast, esaki ta wordo duna door di SvB. E di dos ta informacion di e empleado, e ultimo ta informacion di salario. Unabes cu esaki ta haci, ta manda e formulario y e doño ta haya un confirmacion, cu e inscripcion a bay pa SVB. Na final ta ora cu SVB ta haci e inscripcion di e empleado y e doño di trabao, lo haya un email cu notificacion cu e empleado ta registra, y cu e por haci uzo di servicio di ziektemelding ora ta necesario.

A bay over di e empleado bay SVB, pero ta bay over na obligacion cu mester y por haci e registracion digital. E opcion pa e trahado bin SVB t’ey ainda, esaki ta un proyecto piloto, Sr. Garcia ta resalta. E no ta obligatorio cu e ta bay digital, esaki ta un opcion cu SVB tin pa e doñonan di trabao cu nan por cumpli cu e leynan di SVB, cual ta e registracion.

E proyecto aki a cuminsa per 1 Juli 2017, y te cu awo tin un total di 1400 informacion di compania a wordo actualisa. Esaki ta un total di 39% di tur e compania cu SVB tin registra. Di tur e companiana cu SVB a update, 82% a duna un email adress, cual t a 1008 compania cu tin un account caba, cu ta bin na remarke pa haya un account na SvB y registra cerca nan. Un 80 compania durante 5 luna ya a haci uzo di esaki caba, cual ta 8%. Durante e lunanan e total di inscripcionnan digital poco poco a bay ta aumentando. Doñonan di trabao ta bay over na adapta na e servicio online y ta aumenta e registro di e inscripcion digital. Esaki ta reduci e inscripcionnan cu ta bin personal na SVB y ta calma e fluho di hendenan na SVB.

E aumenta ta bayendo, dus poco poco e companianan ta informa nan mes ariba esaki. SVB a manda informacion pa e compania, y poco poco e “mouth to mouth” ta yegando. E meta ta pa na 2020, tur compania ta haci uzo di e servicio aki, y tur servicio ta digitalisa.

Unabes cu tur compania ta haci uzo di esaki, e ora SVB lo bay over na actualisa nan sistema tambe. Poco poco SVB ta yega na nan meta, segun Sr. Christian Garcia. El a extende un invitacion pa tur compania haci uzo di nan servicio. E ta available desde 1 Juli ultimo. Si e doño no a actualisa su informacion ainda. SI e no tin e formulario, pro pasa busca esaki na SVB. Unabes cu e informacion ta actualisa, e compania ta bin na remarke pa haci uzo di nan servicio digital.

E empleado mester ta registra desde cu e ta trahando. Registra bo empleadonan, esaki ta di acuerdo cu ley. SI no cumpli cu esaki, lo bin acerca e boetnan administrativo. Si e boetnan ta atrasa, no laganan acumula, esaki ta hopi importante. Esaki ta un partnership, e doño di trabao ta cumpli cu su parti y SVB tambe ta cumpli cu su parti.