Proyecto hospital nobo ta core cu retraso di algun luna

Minister Alex Schwengle tabata tin previsto cu den e prome lunanan di 2017 e hospital nobo mester a cuminsa traha pero te cu awe nada pa cual aki e ta splica kiko tur ta pasando cu e proyecto di hospital.

Segun e minister, nan no ta asina leu ainda cu por duna tur datonan, pero e realidad no por core pa nan. E realidad ta cu tabata sa cu e proyecto lo cana cu retraso. Tabata tin un sala di operacion cu no a wordo premira. Nan a haya un advies cu e sala di operacion tabata bon, na 2013 a haya un negatief advies. Na 2014 cu TNO y Inspectie en realidad e sala no tabata bon. Dus e sala mester wordo renoba full di nobo, esey ta trece gastonan adicional, y dimes retrasonan.

E sala di laboratorio, cu tabata den man di gobierno y awo den man di Hospital awo. A bbin resulta awo cu e sala di laboratorio tambe mester wordo renoba. Na 2008, a renoba ICU completamente. Y e tempo ey e tabata cumpli cu tur e rekisitonan. Pero na 2014, e normanan nobo a bin na vigor. Dus ta obliga di adapta e ICU tambe, e lo wordo renoba tambe, mas lo bin cu algun camber adicional. Esey ta trece cun’e, gastonan adicional como tambe retrasonan.

Na final di dia, lo haya un sala di operacion completamente renoba, un ICU full ekipa y full nobo, como tambe un sala di laboratorio nobo. Esakiann cu a bin na caminda, cu a trece retraso den e proyecto. E minister ta premira cu aki un luna e lo tin tur e datonan, pa asina e por bay Parlamento bisanan cu e lo mester di un suma adicional y cu tambe e proyecto ta core cu un retraso di algun luna. Esaki segun Minister Alex Schwengle.