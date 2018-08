Proyecto Dreamers tabata un proyecto di un solo biaha

Dreamers ta un proyecto cu DIMAS a bin cun’e aña pasa, ariba cual nan a haya masha hopi reaccion. Sra. Kathy Paskel, directora di DIMAS ta amplia.

Esaki a tuma luga entre mei y juni 2017. Den e periodo aki e hendenan cu por a mustra interes, si nan tabata fit e cuadro cu e beleid cu a wordo publica. Esaki ta encera cu esun cu por mustra cu e tin mas di 10 aña na Aruba, di cual minimo 5 aña tabata como menor. Sea cu of sin permiso, pero door di circumstancianan nan no a logra haya nan permiso liber. Nan a haya mas di 800 peticion, di hendenan cu a bisa cu probablemente nan lo por fit e scope akinan. Despues a sigui cu screening di diferente hendenan cu a meld. Den e screening algun a cay afo. Un 60 ney a wordo avisa, cu nan no ta cumpli cu e profile cu ta define e Proyecto.

Despues nan a tuma e peticionnan aden. No a tuma nan solamente den e dos lunanan ya menciona, pero basta cu nan a meld den e periodo di e Proyecto. Awo nan ta tin cla 618 peticion, di cual 614 a haya caba den nan man , e permiso Dreamers, cu ta un firma liber otorga na e personanan aki. Cu e permiso aki nan por biba y traha na Aruba, sin cu mester bin pa pidi permiso. Esey ta un parti cera di nan parti di estadia legal.

Tin si ainda algun casonan habri. Di cual un 28 ta positivo, pero e persona no a wordo comunica di dje. Y tin algun decisionnan negative, cu falta pa comunica ainda na e persona. Esakinan a wordo gescreen preliminarmente, aunke cu a tuma nan peticion, a ripara cu nan tampoco ta cumpli cu e normanan. Por lo general, por bisa cu 614 hende a haya un permiso ‘Dreamer’ y e ta wordo considera un Proyecto exitoso. Asina ta cera un capitulo den nan bida y por sigui cu nan parti di estadia legal na Aruba y contribui na economia na un of otro manera.

CONTINUIDAD DI DREAMERS

E tempo ey a anuncia cu e tabata un Proyecto ‘eenmalig’ , pero esey no ta e caso aworaki cu tin un Proyecto Dreamers atrobe, Den cadad caso cu DIMAS ta atende, nan ta wak kico ta e meritonan. Y den caso individual por conseha e minister si nan ta wak cierto cosnan. Pero no cu tin un Proyecto Dreamers actualmente. Pa loke ta esunnan cu a wordo rechasa pa Proyecto Dreamers, esey no kiermen cu bo no mester worry pa un status legal. Pero si ta un hende cu ta traha, esaki mester tin su permiso di estadia na ordo, pa e por traha pa ora cu haci control, e por mustra cu e tin su permiso valido. Pero solamente cu e no a haya un permiso di tempo indefini. Si ta trata di un mucha, e mayor lo mester continua pa pidi anualmente pa permiso indefini, e ora cu e ta bay cumpli cu e cuadro di 120 luna legal, pa e por haya un firma liber na manera tradicional.

Esaki ta rekeri pa tur hende cu mester di permiso, pa haci esaki na tempo, pa tur papel ta na ordo. Pero tambe si eventualmente den futuro kier tuma un decision, pa aplica pa nacionalidad Hulandes, pa ora cu wak bek, wak tambe cu tin un pasado cu e permisonan tabata consecutive y esaki no ta un estorbo pa e persona, den e trayectorio. Si e persona no a fit e cuadro di firma liber of un Dreamer, e ta keda na e persona como individuo, pa anualmente zorg pa su papelnan ta na ordo, segun Sra. Kathy Paskel, directora di DIMAS.

Comments

comments