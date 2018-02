Proyecto di pipa di gas ta keda un alternativa riba mesa

E tema di e hidro energia, esta energia den forma di awa, atraves di e kabel submarino, ta keda un idea ariba mesa. Sra. Evelyn Wever – Croes, Prome Minister di Aruba, ta splica mas tocante e tema aki.

Pero esaki ta los di e idea di gas pa Aruba, ya cu con cu bay bin, e refineria tabata tin un idea di un tubo di gas for di Venezuela, pa e refineria. Pero WEB tambe tin su plannan pa bay over na gas, ya cu e ta un forma un poco mas stabiel, pa genera electricidad y awa. Tur esakinan ta ariba mesa.

Kico ta e diferencia? Aworaki e cosnan a cambia mundialmente asina tanto. A bay busca mas conseho tambe, y tur conseho ta indica pa no bay ariba un sistema so di energia alternativo. E tempo aya a presenta e plan di hidro energia y hidro cable como esun cu por reemplaza tur cos. Pero aworaki nos ta mas consciente ariba e consecuencianan di depende di uno so. Pero sigur e ta keda un alternativa hopi interesante y hopi costoso pa den e mix cu Aruba mester tin.

Aruba tin energia di biento, tin energia solar y ainda tin mas hende cu kier inverti den mas parke solar. Awo a bira tempo pa busca un otro energia pa asina bin cu e mix cu Aruba tin mester, segun Sra. Evelyn Wever- Croes, Prome Minister di Aruba.

