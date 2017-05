Proyecto di opschoning di Censo ta kedando cla

Anoushka Cadeau ta traha cu Core NV, e Consultant di Corsou cu ta encarga cu e proyecto di registro na Censo aki na Aruba. E ta splica mas di loke nan ta haciendo, con leu e mandamento di carta ta pa esnan cu no lo bay ta den e sistema mas.

Loke nan ta trahando cun’e ta un bestand cu nan a haya di Censo, ta loke cu censo a haci un comparacion di dato cu Censo entre otro y tambe imigracion. Loke a pasa cu un cantidad di persona a sali for di e bestand ey, cual tin di compronde cu por ehempel, AZV ta bisa cu e persona ey e no conoce, dus e persona aki nunca a inscribi na AZV of e ta bisa cu e persona ta inscribi, pero su seguro a caduca y e no a renobe mas, of imigracion ta bisa cu e persona aki tin un of mas cu un aña for di Aruba. E hendenan cu ta cumpli cu e tres, un of mas condicionnan ey, nan a bin ta ricibi carta pa e proyecto, pa bay cerca Core NV pa registra, cu e persona ta bibando na Aruba y ta bibando na e adres, cual Censo tin awor aki di dje. Esey en principio ta e proyecto den liñanan grandi. Censo ta bezig cu opschoning di su registro. Ora a ricibi e bestand aki, ta saca un prome carta, cual a sali na December, comienso di aña. E hendenan cu no a bin registra, a base di e prome carta, a publica nan IDnan den corant y tambe riba e website di Censo, cual ainda nan ta poni riba e website aki. Esnan cu ainda no a registra, of a bin registra na Core NV, a base di e stap ey. E ora a saca un ultimo paso, cual ta haci un bishita cerca esnan cu no a registra. Na momento cu yega eynan, cu e persona no ta presente, ta laga un carta como ultimo oproep, pa toch e persona haya chens pa pasa, prome cu cera cu e proyecto. Esey a caba di cera dia 26 di April. E ricibimento di e personanan aki y ta esey ta bezig cun’e. Cu e personanan cu a haya carta, cu por ta en berdad tin miembro di famia, cu por ta a fayece caba, of porta en berdad, a papia di un persona cu ta perdi, muy bien e por a haya e carta. Door cu e ta perdi, kisas no por a registre cu un hende cu a fayeci ainda, ta keda den registro di Censo y e tambe a cay den e grupo di persona cu a ricibi carta pa bin registra. Segun Cadeau, por tin mas caso. Pa duna un ehempel, di esnan cu ta bay afo y nan ta fayece afo, famianan no ta bin bek Aruba, bin laga sa cu e persona a fayece. Censo tin un persona den su bestand, cu no ta na bida mas, pero ningun hende a anuncia esaki. Asina tin hopi caso cu ta haya durante di e proyecto aki, cu tin cu bisa, cu si famianan no laga sa na Censo, naturalmente e ta bay cay den e grupo cu awor aki ta wordo yama, Cadeau a splica.

Ora cu e carta yega cas, si famia kier indica cu e persona aki no ta na bida mas of e no ta biba na Aruba mas, tin biaha nan ta yama, pero ta prefera algo preto riba blanco, caminda cu nan por declara, cu copia di nan ID. Hopi biaha ta invita nan pa bin cu e carta y declara, hunto cu copia di nan ID, cu e persona no ta bibando na Aruba mas of a fayece y ta saca un copia y pone hunto y ta entrege bek na Censo. Den e caso di Core NV, ta simplemente haci un registracion. Ora di entrega tur dato bek na Censo despues di e proyecto aki, Censo ta dicidi pa tuma contacto cu e famia, of di un forma of otro, prome cu e tambe tuma su pasonan pa esey.

Cadeau a splica cu a laga pone un aviso riba e porta caminda cu nan tabata ricibi hende, pa indica na nan kico nan tin cu haci, si berdad despues di 26 di April, no a haya e espacio, probechando e oportunidad, pa bisa esey publicamente, cu si a ricibi un carta y no a logra bay registra prome cu dia 26 di April, tin cu haci lo siguiente.

Tin cu manda un email pa Censo. Den e email aki ta pone bo nomber completo, fecha di nacemento y tambe bo number di telefon y Censo lo tuma contacto cubo bek despues.

E email adres ta [email protected] Ta haci un yamada na esnan cu a ricibi e carta y no a logra registra, manda un email pa Censo y nan lo tuma contacto cubo despues.

Awor aki ta cerando e oficina caminda nan tabata registra hende. Preferiblemente manda email. Di otro forma, por bay na Censo, pero naturalmente ta sinta den un rij asina largo kisas pa warda djis pa geef door algo, cu bo por haci facilmente via email. Pesey a constitui e email adres aki, di forma cu tur hende por manda email y warda cu un tiki pasenshi. Asina cu Censo por yega na e email, e lo tuma contacto.

Segun Anouschka Cadea, e campaña tabata un positivo y a haya hopi reaccion. Lo bay bin un rueda di prensa despues pa indica mas den cifras, kico tur e resultado di e proyecto aki a trece cun’e. Hendenan tabata wordo acudi. Tin di nan tabata bin spanta, pero ora cu splica e meta di e proyecto y con bin nan a ricibi e carta, nan ta realisa cu pa x motibo pakico e cos a cana asina of nan AZV a caduca. E proyecto a cana bon finalmente.