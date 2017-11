Proyecto di Aquaponics na Santa Rosa

Recientemente durante di nos untimo mercado a wordo inaugura nos projecto di Aquaponics aki na Santa Rosa. Tur esnan presente por a pasa y admira e projecto aki cu a wordo realisa conhuntamente cu TNO Caribbean. Bou guia di srta. Alba Agustin Camacho conhuntamente cu algun coleganan di Santa Rosa esaki a bira un realidad. Aquaponics ta un concepto di agricultura relativamente moderno cu ta combina aspectonan di hydroponics (esta agricultura cu no ta rekeri suelo/gordura) y aquaponics (esta cria di pisca). E sistema di aquaponics ta incorpora varios conceptonan di ambos tecnica. Aquaculture ta incorpora den aquaponics no solamente ecria di pisca pero tambe ta introduci e sistema recirculatorio di awacual ta e uzo di un biofilter pa converti amonia (sushi di pisca) den nitraat. Aspectonan di hydroponics cu ta wordousa den aquaponics ta e structura di e sistemananmes. Aquaponics e ora ta unsistema cu ta recirculaawa cu sushi di pisca den un biofilter pa converti ammonia den nitraat cual ta e nutriente primario cu mata ta bai usa.

Departamento di agricultura, cria, y pesca Santa Rosa conhuntamente cu TNO (Nederlandse Organisatievoor Toegepast NatuurwetenschappelijkOnderzoek) a cuminsaunproyecto di aquaponics pa asina adkeri informacion tocante e sostenibilidad di aquaponics cu por beneficia agricultornan di Aruba. E proyecto aki ta den su phase inicial cu ta rekeri tempo pa nos por compila informacion tocante structuranan optimo y varios otro dificultadnan cu por bira aparentedurante e temporada di research.

E proyecto mes ta situa na Santa Rosa y ta envolvi dos diferente sistema, esta e media bed system y e nutrient film technique (NFT). E sistema NFT ta den fase di construccion y e media bed system ta den fase di experimentacion inicial. E media bed system ta consisti di un tanki di 1000L pa pisca, 3 baki (corta di tankinan di 1000L) pa e media beds, y un tanki (tambe corta di tanki di 1000L) pa un sump tank. E tanki di pisca a wordo corta ariba pa por tin acceso na e piscanan pero ta wordo avisa pa toch tin un tapa pa preveni rayo di solo directo den e tanki. E motibo cu ta wordo avisa pa haci esaki ta pa yuda preveni e awa bira mucho berde (algae bloom) vooral durante e fase inicial di e sistema. E tres media beds ta consisti di piedra y kleikorrels. E media beds ta e area di e sistema cu ta incorporaun filter fisico hunto cu uno biologico pa converti e awa cu sushi di pisca den nutriente pa e matanan. E media beds ta caminda dos tipo di bacteria ta yuda converti e ammonia (sushi di pisca) inicialmente den nitriente y despues den nitraat (nutriente pa mata).Alabes di amonia tin varios otro nutriente necesario den sushi di pisca cu mata ta usa pa crece y parti di e proyecto ta pa adkiri informacion tocante e otro nutrientenan y con (si ta necesario) por cambia e concentracion di e otro nutrientenan den awa na un manera cu no ta molestia e organismonan den e sistema. E sump tank ta caminda ta colecta e awa cu a wordo pasa door di e media beds y asina usa un pomp pa recircula e awa aki pa e tanki di pisca. E sistema no ta rekeri cambio di awa pero si debi na e clima di Aruba ta necesario pa reemplasa awa cu ta evapora di e sistema. Parti di e proyecto ta pa adkeri data riba diferente aspectonan cu por yuda minimalisa evaporacion di awa den e clima cayente di Aruba.

E media bed system ta e base pa otro sistema di aquaponics cu tin potencial pa por wordo usa den escalanan commercial. Tin varios aspecto di aquaponics cu ta rekeri estudio pa ta sigur di e bentahan y desbentahanan pa propio uzo y uzonan comercial. E proyecto ta un simiya cu ta rekeri tempo pa nace y nutriente pa crece pa despues por duna su frutanan na e pueblo di Aruba.