Proyecto ‘Ban Cultiva’ ta pa crea consciencia tocante desaroyo personal

Ban Cultiva ta pa crea consciencia tocante e desaroyo personal di abo como persona, y con nan por yuda cu e desaroyo personal di e ciudadanonan riba nan punto di bista. Sra. Susan St. Jago, Policy Advisor pa Asuntonan Social y Labor ta amplia.

Diasabra awo lo tuma luga na Centro di Bario Tanki Leendert, e evento ‘Ban Cultiva’. E concepto di ‘Ban Cultiva’ a nace di tur lo cual un hende kier haci den nan bida por ehempel pa bira profesional tin cu cultiva nan estudio y planta e simia pa un persona por crece den totalidad como persona.

Den cuminsamento e iniciativa tabata pa cuminsa cu un proyecto cu por cera e ocho dimensionnan cu ta encera den e bienestar di un persona y a bin cu plannan strategico pa yuda desaroyo aki y hopi stichting a mustra interes pa participa riba esaki y kier wak, con nan por yuda cu e desaroyo personal di e ciudadanonan riba nan punto di bista. Awo ta enfocando ariba e centro di barionan.

Pa basta tempo centro di bario no tabata tin hopi actividad y no tabata tin prioridad pa cu nan den caso di esun cu tabata tin un team grandi a survive. Pero esun cu no tin suficiente boluntario a cay hopi atras y esaki ta e caso di Centro di bario Tanki Leendert ta esun cu tin mester di mas ayudo. P’esey ta bay cuminsa e evento den e sede aki pa crea consciencia. E ta funcionando, ya cu tin hopi hende cu kier participa.

E proyecto aki tambe lo conta cu presencia di Ministerio di Salubridad y EnseƱansa, cu tambe kier participa. Ta consisti di un team effort.

E concepto di Ban cultiva a nace di tur lo cual un hende kier haci den nan bida por ehempel pa bira profesional tin cu cultiva nan studio y planta e simia pa un persona por crece den totalidad como persona y ta bay tin varios departamento di gobierno presente den e barionan.

E tres meta cu tin riba esaki ta pa prome kier duna na centro di bario oportunidad di kisas trece boluntarionan cu kier yuda den e organisacion. E di dos ta pa e centronan bario por haya atencion y como un plataforma colecta fondo. Y e di tres duna informacion di gobierno como guia y tambe ricibi informacion di tur esunnan cu ta bay participa.

Den caso di Ministerio di Asuntonan Social nan ta realisando un encuesta di kico e habitantenan kier wak den centro di bario pa bin bishit’e, recrea y socialisa caminda cu boluntarismo ta hopi necesario tambe.

Mester tin un punto central den bario anto p’esey a cuminsa a cu e actividad di bario Fest pa crea consciencia y trece hende hunto y por haya informacion di e necesidad social cu tin den bario y ta keda traha hunto cu Ministerio di Salubridad cu tambe cu tin nan plan strategico unda tin diferente retonan e di prome ta infrastructura siendo cu centro di barionan a cay hopi pero pa por bin cu proyecto di remodelacion y mantencion mester check cuanto placa tin mester pa por logra y tin cu pone den presupuesto.

E bestuur tambe ta hunga un rol riba con nan ta funciona actualmente, kico ta nan capacidad interno y con por yudanan anto riba esaki a cuminsa luna pasa cu e prome 8 cursonan di capacitacion di e miembronan di bestuur den diferente centro di barionan pa haya e toeltsnan pa propaganda cada centro di bario y haya un digital IQ.

Ta bay yuda tur e centro di barionan pa bin bek unda tabata tin hopi actividad y movecion pero mester mehora e desaroyo tecnico tambe unda cu tambe tin hopi organisacion cu ta willing pa yuda, y p’esey Asuntonan social a cuminsa cu e capacitacion tecnico cu ta un punto cardinal y na base di esaki siendo cu un trahado social no por management un centro di bario sin e capacitacion tecnico y den e caso aki Gobierno a cuminsa poco a poco pa por haci nan best cu un inversion chikito y keda pusha y yuda otro caminda cu no tin e stichting mas y tin cu bay revisa con pa trece mas responsabilidad den e mesun centro di barionan pa sostene riba nan mes, segun Sra. Susan St. Jago, Policy Advisor di Asuntonan Social.

Comments

comments