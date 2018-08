Proyecto Aruba den movecion ta inicia

Circle K Club di Universidad di Aruba a lansa e Proyecto “Aruba Den Movecion” e siman aki, cu ta encera motiva mucha pa hunga deporte door di hiba e wega di kickball na tur scol basico na Aruba. E kickball lo wordo hunga na tur scol basico y cada scol lo saca un team ganado di eerste y tweede klas cu lo participa den un competencia nacional. Bateria Panasonic ta sponsor e scol ganado di e campeonato nacional cu un total di Fls. 1000,- na premio den forma di certificado pa ekipo di deporte.



Circle K Club di Universidad di Aruba a partner cu bateria Panasonic cu e intencion pa motiva movecion, particularmente pa muchanan di 6 pa 8 aña (eerste y tweede klas di scol basico). Cada scol lo ser acerca y a duna nan tur ekipo necesario pa por organisa un competencia di kickball entre teamnan, consistiendo di mucha di eerste y tweede klas.



Tur scol cu participa lo ricibi nan pakete comienso di e aña escolar nobo te cu dia 24 di augustus. Pa final di september cada scol lo mester organisa weganan na nan scol pa saca e team cu lo representa e scol na e weganan pa campeon di region. Ariba e weekend di 6 y 7 di october lo tin e torneo di kickball. Diasabra 6 di october lo tin e campeonnan regional y diadomingo 7 di october e scol campeon di Aruba lo wordo saca.

Pa por organisa e competencia di kickball cada scol lo ricibi bala, regla y tur ekipo necesario, cortesia di bateria Panasonic. Cada ekipo ganado di nan districto lo ricibi nan t-shirt pa competi den e campeonato nacional.



E ganado di cada scol lo participa den weganan regional y e ganado di e 4 regionnan lo competi pa campeon di Aruba. E 4 regionnan (Noord, Oranjestad, Santa Cruz y San Nicolas) cada un lo tin e cantidad identico di scol cu lo participa pa campeon. E scol di e team campeon nacional lo ricibi un certificado pa cumpra ekipo di deporte na balor di Fls. 1000,- di dos lugar lo ricibi Fls. 500,- y di tres y di cuater lugar cada un lo ricibi Fls. 250,-.

Pa esnan interesa den cumpra e bala di kickball, esaki lo ta obtenibel pa Fls. 14,- y cu cada compra lo ricibi un copia di e regla di kickball. Tambe por cumpra e bala pa Fls. 8,- si trece un paki bashi di bateria Panasonic na cualkier sucursal di Nature’s Discount.

Kickball ta un wega sumamente leuk pa hunga y ta parecido na baseball pero e bateo ta sucede cu pia door di scop e bala enbes di dal e cu bate. Kickball ta wordo hunga entre dos ekipo, consistiendo di cada un di 9 hungado y cada ekipo ta purba di score mas careda door di core e 4 basenan mas biaha cu ta posibel. E pitcher di e ekipo cu ta filia ta lora e bala ariba vloer over di home base y e kicker (esun cu ta na turno pa scop) tin cu scop e y core e base nan.



Mayoria regla ta mescos cu baseball pero algun ahustacion ta haci’e mas agradabel pa hunga. Por ehempel, tin un zona prohibi pa para aden tanten cu e kicker no scop e bala. Por tira e bala y e dal un di e coredonan si nan no ta mishiendo e base y nan ta out. No ta sisti homerun y si e bala pasa e largura di e veld e ta conta como foulball.

Ta e speransa di Circle K cu mescos cu na Aruba ‘Mens Erger Je Niet’ a bira un wega popular hunga pa tur adulto den diferente bario, cu nos proyecto lo ta e chispa cu lo motiva adulto pa cuminsa competencia di kickball rond Aruba tambe y crea actividad fisico y movecion den nos comunidad. Por ta cu banconan, oficina di gobierno, accountants etc. por cuminsa challenge otro

pa un wega. Tur hende cu ta interesa den e reglanan, lo por tuma bishita e facebook page di “Aruba Kids Kickball Tournament” y di “the Circle K Club of the University of Aruba”, por mail nos na [email protected] of yama nos na 592-7701 of 560-5297.

