Proyeccion Economico di Banco Central

Na 2017, e economia Arubano ta proyecta pa expande (den termino real) cu 3,4 porciento, bou di e condicion cu e inversionnan relata na e renovacion di e refineria, parti den un periodo di 48 luna, lo cuminsa na Juli 2017. Basa riba estimacionnan actual, e cantidad di turistanan cu lo bishita Aruba ta proyecta pa cai cu 1,9 porciento na 2017. Sinembargo, pa 2017 ta anticipa cu e ingreso turistico lo aumenta cu 1,3 porciento (den termino nominal).

Riba e frente internacional, e tendencia actual den proyeccionnan ta indica cu institutonan financiero a bira mas optimista pa cu e desaroyonan economico den e paisnan Europeo. E perspectiva riba ambos e crecemento di e producto domestico bruto (PDB) real y e porcentahe di desempleo ta mas faborabel compara cu seis luna anterior. E pronostico di prijsnan den e zona di Euro ta aumentando y ta proyecta pa yega 2 porciento, cual ta wordo considera como e tasa di inflacion desea.

E opinion general riba desaroyonan economico na Merca a keda practicamente sin cambio. Cambionan politico den e pais no tabata tin un impacto significante riba e proyeccionnan economico a corto plaso. E pronostico riba e crecemento di PDB y su componentenan na 2017 ta sigui stabil, mientras cu estimacionnan pa inflacion ta marginalmente mas halto y proyeccionnan di desempleo ta un poco mas abou.

E estimacionnan pa e economianan den Latino America ta generalmente mas pesimista compara cu e fin di e aña anterior. Ta proyecta e crecemento den PDB real pa baha for di 1,8 porciento te na 1,2 porciento na 2017 pa henter e continente. E causante principal ta Venezuela cu un bahada anticipa di 4,6 porciento, mientras cu ta premira cu Brazil tampoco lo resulta bon (+0,5 porciento). Ta anticipa cu Brazil lo recupera na 2018. Inflacion na Latino America probablemente lo ta entre 3 pa 5 porciento cu excepcionnan notabel di Venezuela y Argentina.

E economianan Caribense ta proyecta pa crece cu 3,1 porciento, impulsa pa un desaroyo firme na Republica Dominicana (+5,1 porciento). Di otro banda, Surinam y Trinidad y Tobago, probablemente lo mustra un resultado pober.

Prijsnan di petroleo ta pronostica pa aumenta na un averahe di US$ 54 pa baril na 2017. Pa 2018, esakinan ta anticipa pa sigui crece, aunque levemente. Ademas, ta estima cu e prijs di oro lo alcansa un nivel un poco mas halto durante e periodo venidero.