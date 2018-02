Proximo Mercado Santa Rosa lo ta 25 di Maart

Nos prome mercado pa e aña aki tabata uno exitoso. Nos bishitantenan tabata asina un interes grandi pa bishita den mercado y hasi nan compras riba Dia di Betico. Productonan fresco manera fruta cu berdura ta esunnan cu mas liher a caba durante mercado. Esey ta duna un indicacion cu hopi ta esnan cu tin e necesidad di nos mesun productonan local manera fruta cu berdura.

Nos ta hasi un apelacion na tur nos productornan local mirando awor cu nos a anuncia cu nos siguiente mercado Santa Rosa lo bai ta riba e fecha di 25 di Maart proximo pa den dado caso cu pa e fecha ariba menciona cu por tin productonan fresco pa tuma contacto cu Santa Rosa y registra. Esaki ta hasi cu bo por logra haya un tent pa asina por ofrece bo producto. Mas cu claro tur cosecha tin preferencia y ta mas cu bon bini den nos mercado. Esaki ta e motibo principal di nos Mercado Santa Rosa. Mester menciona tambe hunto cu e fruta y berdura ta bin e carni fresco di nos productornan local. Semper tene na cuenta si cu e regla cu nos ta pone enfasis riba dje ta cu e bestia mester wordo mata na servicio di veterinario cu ta Abbatior. E carni nos mester por reconoce cu tin e stempel oficial di dicho departamento visible. Pa por bende e carni aki den nos Mercado Santa Rosa e productor mester percura pa tin un freezer cu e temperatur adecuado y bon paketa na e cantidad di kilo of liber desea. E productor mester percura pa pone su carni nan aden durante di e benta. Esaki no tin duda riba dje y nos mester percura pa no tin ningun tipo di desvio pa cu e regal aki. Den dado caso cu esaki nos tuma nota cu algo no ta bon sigur bo no lo wordo permiti pa bende bo producto na ningun cliente di nos mercado. Asina ta tuma bon nota di e exigencianan principal aki pa yega na remarke pa participa den nos mercado Santa Rosa.

No lubida nos proximo mercado lo ta 25 di Maart y por tuma contacto cu nos na tel: 585-8102 y puntra pa Jennifer Games y registra bo producto fresco of cosecha fresco cubo por tin pa e fecha aki di nos mercado.

