Proximo mercado di santa Rosa lo ta dia 29 di October

Despues di algun luna porfin nos ta preparando pa nos Mercado Santa Rosa enconeccion cu celebracion di Dia di Alimentacion. Mercado Santa Rosa ta tuma lugar diadomingo 29 di October venidero for di 9’or di mainta pa 2’or atardi na Santa Rosa. Nos ta haci un apelacion na nos productornan local cu tin cosecha pa e fecha ariba menciona di nos mercado pa tuma contacto cu nos departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa pa asina nos por tin mas productonan fresco den nos mercado. Por informa tambe kico ta e producto sea ta fruta of berdura. Nos mercado ta ofrece un tent mas dos stoel pa asina bo por acomoda bo productonan y den caso cubo ta bay uza coriente mester avisa esaki delanta pa asina nos por tin un control debido riba kendenan mester di coriente.

Tene bon cuenta tambe cu nos mercado ta solamente pa productonan local cu ta na prome luga fruta y berdura fresco. Cuminda crioyo sigur no por falta den nos mercado. Tene bon cuenta cu esnan cu ta ofrece cuminda mester tin nan “Carchi Berde” di Volksgezonheid pabo por wordo permiti pa benta di cuminda den nos mercado.

Debi cu ta nos ta celebra Dia di Alimentacion hunto cu Mercado Santa Rosa nos lo bay tin un competencia di un plato crioyo. E plato aki ta e participante mes lo dicidi cua lo ta e plato cu e lo ta desea competi cun’e. Lo bay tin Chefnan presente pa purba e plato di cada participante pa final nan saca un ganado.

Nos artesanonan ta mas cu bonbini pa participaden den nos mercado manera semper pa asina ofrece nan obra na e publico. Pa esnan cu ta traha licornan local manera rum, biña tambe of otro bebidanan produci na Aruba ta bonbini.

Pa esnan cu ta bin ofrece carni fresco corda cu esaki mester wordo haci via di e canalnan oficial cu ta Servicio di Veterinario conoci como Abattior. E bestia mester wordo mata y e mester tin e stempel di Gobierno riba e carni. Na momento di participa den nos mercado bo carninan mester wordo bon paketa y poni den un freezer na un temperatura adecuado.

Tene bon cuente cu tur e rikesitonan aki pa asina bo por participa den nos mercado diadomingo 29 di di October.

Si pa e fecha aki bo tin cosecha no lubida di tuma contacto cu nos na tel: 585-8102 pa asina nos por tin mas productonan local y fresco den nos mercado pa ofrece na e publico bishitante. Por puntra pa sra. Diana Kock of srta. Jennifer Gamez pa asina registra bo participacion den nos mercado.