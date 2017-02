Protocol cu otro sindicato a firma no tin valides segun STA

Sr. Diego de Cuba di sindicato STA ta splica ariba e protocol cu otro sindicato a firma no ta valido mas.

E unico protocol cu tin firma, cual a wordo firma na 18 Februari 2014, caminda cu Serlimar hunto cu STA, reconociendo STA como e sindicato pa representa e trahadonan. Pero e protocol firma na December, ya no ta valido, ya cu gobierno a bisa cu nan no tin niun protocol firma.

E acuerdo entre e minister den Conseho di Minister, y no tin ningun acuerdo firma entre gobierno y e sindicato. En cambio, esaki a wordo uza como un acuerdo, mientras cu e no tabata un acuerdo. Ariba e beslissinglijst, ta para cu niun hende por extrae derechonan for di locual tin poni ariba e papel eynan.

Dus eynan tur cos ta bisa caba. Aparte di esaki tin para tambe den letternan chikito, cu gobierno por cambia di decision ki ora e ta haya ta necesario. Aki ta keda confirma cu locual cu a wordo treci dilanti, door di Sindicato SEPPA, no tabata un acuerdo pero un beslissinglijst, di Ministerraad di Serlimar/Parkietenbos.

Aworaki si, segun Sr. de Cuba, STA si a trece cosnan concreto dilanti. E cuponan di trabao mester wordo preserva. No ta importa ki sindicato por tin den Serlimar, sindicato STA ta representa e clase trahado. E protocol cu tin awo ariba mesa, ta duna STA e derecho di representa e trahadonan, ta nan deber di sali dilanti pa e trahado y ta nan deber di yuda busca un solucion pa cu e problema aki.

Como sindicalista no por keda grita so, pero mester yuda yega na un solucion pa e problema cu tin ariba mesa. Akinan STA ta wak mas aleu, pa yega na un solucion y uno duradero pa e planta di Parkietenbos.