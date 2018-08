Proteccion di nos medio ambiente y siguridad ta importante

Durante reunion publico di Parlamento lider di Fraccion di POR, Marisol Lopez-Tromp tabatin diferente pregunta pa Ministernan di Infrastructura y Turismo den cuadro di e fondonan di Tourism Product Enhancement Fund (TPEF).

El a pidi Minester di Infrastructura si por splica mas detaya riba e proyectonan relaciona cu area di medio ambiente, limpiesa y bakinan di sushi mas grandi pa Eagle Beach, Baby Beach y Arashi.

Igualmente si ambos minister por splica con ta promove e producto turistico y mantene nos medio ambiente miho cu ta posibel na mesun momento.

Lopez-Tromp a indica cu tin boeinan den areanan di Eagle Beach, Baby Beach y Arashi pa promove siguridad y ta puntra kico ta e pensamento cu ta bisa cu ta insigur debi na e falta di structura di actividadnan acuatico. Tambe cual ta e sincronisacion entre e dos ministerionan pa loke ta siguridad riba e aspecto aki.

Un di e areanan mas popular pa turismo y deportistanan local, ademas di recreacion y sitio di meditacion ta Malmok. Por constata cu tin diferente accidente riba e ruta aki caminda cu tin un situacion peligroso debi na varios factor. TPEF ta bisa cu ta importante pa bin cu pasonan preventivo pa ofrece mas siguridad, pesey lo bin cu e Malmok Boardwalk, cual lo ta un loop y fietspad den e area aki. Marisol Lopez-Tromp ta puntra kico ta opinion di Minister riba e Boulevard exisitente, si e ta bon y sigur y lo keda manera e ta of lo bin cu cambio. Tambe si ta bay tin construccionnan permanente riba e area aki fuera di e fiets y looppad, y kico esakinan lo ta? Tambe lo desea di sa si tin cualkier documento of studio haci pa elimina e insiguridad riba e caminda aki.

Den e mesun cuadro e lo desea di conoce opinion di e ministernan relaciona cu e UTV’s cu ta core tur dia rond di nos isla y si esaki ta cuadra cu nos leynan y sit a asina cual ta e leynan cu mester atende cu nan pa haci e practica aki mas sigur.

Igualmente e lider di Fraccion di POR ta indica cu ta premira cu lo bay tin desaroyonan hotelero den e area di Arashi mirando cu den e gobierno anterior a duna un cantidad di permiso. El lo desea di sa si en berdad e hotel aki lo bin of no y kico gobierno ta mira lo ta e posibel impacto riba medio ambiente y kico lo wordo haci pa cu esaki. Tambe lo desea di sa si tin un estudio di impacto ambiental y si por haya un bista riba e proyecto y plannan aki.

Otro pregunta ta con TPEF lo bay haci pa cuida e parti di broeimento di turtuga cu ta tuma lugar riba nos beachnan, incluyendo den e area di Malmok y tambe si a envolvi Turtugaruba entre otro.

Pa loke ta e ley di Ordenansa Teritorial, Marisol a puntra si ta tene cuenta cu esaki mirando cu e por a compronde cu ta revisando esaki teniendo na cuenta opinion di diferente instancia y asina por yega na un maneho coherente sin cu ta construi kico cu ta unda cu ta y con cu ta manera a pasa den gobernacion anterior y ta stipula unda y kico por traha mientras cu ta cuida loke mester wordo cuida.

Un pregunta cu e tin ta relaciona cu nos duinennan, con lo haci pa proteha esakinan y minimalisa e vehiculonan cu ta core riba esakinan.

Esaki ta e prome ronda di pregunta y Marisol Lopez-Tromp lo continua cu su disertacion den e di dos buelta.

Comments

comments