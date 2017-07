Prosperidad real di un pais

Diahuebs dia 29 di Huni 2017 mi persona, Kinsasha van der Bliek, a wordo presenta como candidato ariba lista di partido politico ReD democratico. Apesar di a oficialmente tuma e reto aki algun dia atras, mi ya tabata tin algun tempo ta sigui e desaroyonan ariba tereno politico. Activamente riba Facebook mi a vocifera mi pensamentonan tocante e estado di nos pais cu algun live FB sessions titula “Ban Papia Stret”. Ora cu mi a cuminsa vocifera mi pensamentonan esaki tabata cu e meta pa por concientisa e pueblo y vooral cu bista ariba mi fellow millennials. Cu urgencia cada biaha mi tabata hasi un apelacion pa nos ‘habri nos wowo’ y obhetivamente analisa e estado di nos pais. Pa nos evalua den un manera critico y honestamente contesta e pregunta cu si en berdad nos estado actual y e rumbo riba cual nos ta, ta refleha un futuro prospero pa un y tur.

Segun mas mi tabata participa den combersacionan ariba tereno politico mas tabata bira obvio cu un caminda e comprendimento di kiko un pais ta consisti di dje y tambe kiko e ta nifica ora un pais ta prospero, den mi opinion, ta robes bou di gran mayoria di e pueblo.

Y mi a busca pa compronde dicon esaki tabata asina. Y mi a yega na e conclushon cu e comprendimento di e terminonan aki ta robes paso ta

asina nos pueblo a wordo educa pa pensa. Nos gobiernonan a bin pa asina hopi tempo ta pone enfasis grandi ariba priminti y ehecuta

desaroyonan den infrastructura y embeyece Aruba y yama esaki prosperidad di un pais. E hecho cu e gran mayoria di e pueblo a bin accepta esaki como factor cu ta midi prosperidad ta un psycologia

Completo ariba su mes. Pero un caminda tin speransa, paso un pueblo cu a wordo educa pa pensa den un manera por wordo re- educa tambe!

Akinan ta unda mi kier cumpli cu mi tarea di educa y ofrece un analisis cortico y simpel.

Si awe mayan cada un persona ariba di nos pida baranca cu yama Aruba wordo movi pa un otro pida baranca y sobra solamente e infrastructura, kico gobernantenan lo tin pa goberna? Absolutamente nada! No lo tin un pais pa goberna! Ora cu nos referi na nos pais nos tin cu hasi esaki conciente cu esey ta nifica nos hendenan y ora nos ta papia di prosperidad pa nos pais nos ta papia di prosperidad pa nos hendenan. Infrastructura no ta un factor cu cual por midi prosperidad, paso esaki no ta afecta e prosperidad directo di nos hendenan.

Prosperidad di un pais ta ora educacion ta haya su atencion debido, cu maestro/a nan tin material adecua, cu tin un diversificacion den nos systema educacional, ora cu nos pensionado nan cu a traha henter nan

bida por disfruta di nan pensioen trankil den nan behes, ora cu famianan no tin cu preocupa pa un bon cuido pa nan grandinan paso tin suficiente cas pa ciudo di anciano pa cumpli cu e demanda, ora cu hobenan por reuni den areanan di recrea y hasi deporte, musica, arte, poesia, baile of cualkier otro actividad sano sin ningun gasto mara na esakinan enbes di ta sinta na cas despues di scol sin ningun opcion saludabel pa recrea, ora cu finansas den un hogar ta jega pa cubri gasto y ta resta pa por inverti y/of spaar paso e poder di compra ta balansa, ora cu nos hobenan por bai sigi nan estudionan avansa sin mester preocupa cu ora nan caba nan tin un hypotheek como debe di estudio, ora cu nos cuido medico cu nos ta paga pe ta optimal y cu nos hendenan no ta sinti necesidad di bai den exterior pa busca nan salud, ora cu nos hendenan ta felis paso oportunidadnan ta den abundancia y igual pa tur.

Nos gobiernonan te cu awo a faya nos como pueblo, ta momento pa e pueblo lanta ariba y scohe pa cambio real y duradero. Vota

conciente pa por trece den mocion e cambionan cu nos pais merece. Vota consciente pa por segura cu e pueblo haña representantenan y gobernantenan cu vision y e interpretacion corecto di kiko ta

e factor cu ta midi prosperidad di un pais. Esey semper lo ta y semper

lo keda nos hendenan!