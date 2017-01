Pronto lo cuminsa cu trabaonan di renobacion di edificio di Biblioteca Nacional San Nicolas

Den algun siman lo cera biblioteca nacional na San Nicolas pa asina cuminsa renoba esaki pa cual aki Sra. Astrid Britte directora ta splica mas di kico ta e trabounan cu lo bay haci riba e edificio.

E sucursal di San Nicolas ta den un fase hopi avansa pa cuminsa cu trabaonan di renobacion. E proceso a tarda un poco, door di e dianan di fiesta tras di lomba. Aworaki ta preparando pa e mudamento tuma luga, ya cu ta necesario pa e personal sali for di e edificio y esaki ta un rekisito di parti di e compania cu ta bay haci e trabao di renobacion di e edificio.

Sra. Britten ta calcula cu dentro di 2 siman, nan lo ta for di e edificio y esaki ta keda bashi pa e compania cuminsa cu e trabaonan di renobacion. Biblioteca tin un luga tentativo, pero no por duna mas informacion pa motibo cu no ta tur detayenan ta cla ainda.

Ta bon pa mayornan ta na altura, cu pronto lo bin cambio na Biblioteca Nacional na San Nicolas. Esey no kiermen cu e studiantenan lo mester bin e filial na Oranjestad. Lo tin e facilidad cu lo keda duna servicio na publico.

Na 2008 Biblioteca Nacional a muda pa YMCA, pa asina por a renoba e edificio aki di Bibilioteca Nacional su filial na San Nicolas. Segun Sra. Britte, e problema mas grandi di e edificio ta e palomanan cu ta haci daño na e coilnan den nan sistema. Esey ta un di e partinan mas fastioso cu tin na filial San Nicolas. Y ta spera cu awendia lo por tin un tecnica mas moderno, cu lo por yuda combati e problema aki.

Despues cu na 2009, Biblioteca a muda bek pa nan edificio cu a keda renoba, ta un proceso pa hende haya e caminda bek pa bibliotheek. Pero e ta bayendo bon, pero nan ta spera cu despues cu e renobacion keda cla, cu por tin miho uzo di e facilidadnan. E centro di informacion digital, pa motibo cu no tin un sistema central di airco, pa hopi tempo e ta inactivo, no por haci uzo di e facilidad akinan. Despues di e renobacion, nan lo tin un edificio moderno, cu tur facilidad, unda cu lo tin wi-fi gratis, y ofrece tur e servicionan mescos cu tin na e filial di Oranjestad.