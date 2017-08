Pronostico di tempo valido te diadomingo 20 di Augustus 2017

Pronostico di tempo ta indica cu diasabra anochi, shelo lo ta parcialmente te temporalmente hopi nubla cu un awacero breve.

Den marduga y diadomingo, shelo lo ta parcialmente te temporalmente hopi nubla cu localmente un awasero.

Temperatura maximo 30 grado Celsius y temperatura minimo 26 grado Celsius.

Solo lo baha awe nochi 06:58 pm y lo sali mañan mainta 06:28 am.

Biento:

Awe nochi: for di direccionan entre noord te noordwest

Diadomingo mainta: for di noord- noordoost te zuidoost

Diadomingo atardi: oost te zuidoost

Swak te modera, forsa 2 te 4 (7 te 30 km/ora, 4 te 16 nudo)

Durante di dia of posible awacero basta fuerte te fuerte den rafaga;

Forsa 5 te 6 (31 te 50 km/ora, 17 te 27 nudo)

Temporalmente variable i suak, forsa 1 te 2 (06 to 10 km/ora, 3 te 5 nudo)

Situacion general di tempo:

Abundante humedad den atmosfera regional induci pa “harvey” cu ta moviendo den area di Caribe bayendo west, lo percura pa un shelo bastante nubla cu posibilidad pa localmente algun awasero cu ainda chens pa lamper cu strena.

Condicion di lama:

Olanan di lama lo ta for di direccion oost cu haltura di 4 te localmente 8 pia na costa noord te noordwest den labaderanan modera for di oost.

Temperatura di superficie di lama: 28 grado Celsius.

Fenomenonan special: ningun

Sistemanan significante di tempo tropical:

“Harvey” a debilita y bira un depresion tropical. “Harvey” tabata situa awe 5’or di atardi na mas of menos 175 km noord di Aruba y ta moviendo west cu 35 km/ora.

E bientonan maximo rond di e centro ta di 55 km/ora. E centro di e sistema aki ta pasando na un distancia prudente cu ta 175 noord di Aruba den direccion west, alehando for di region local.

Registracion di temperatura (Celsius) y awasero (mm) den ultimo 24 ora:

Airport max 34 / min 26 / 4.4

Hadicurari max 33 / min 25 / 4.2

Pronostico di tempo pa comienso di siman:

Parcialmente nubla cu localmente algun awasero

Biento lo ta for di direccion oost te zuidoost y modera te basta fuerte, den dia of posibel awasero de bes en cuando fuerte den rafaga;

Temperatura max / min lo ta: 34/28