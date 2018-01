Pronostico di tempo valido te diadomingo 14 di Januari 2018

Pronositco di tempo diasabra anochi: levemente te parcialmente nubla y generalmente seco. Den marduga y diadomingo: levemente te parcialmente nubla cu chens pa un awasero pasahero.

Temperatura maximo 31 grado Celsius y temperatura minimo 25 grado Celsius.

Solo lo baha awe nochi 06:32 pm y lo sali mañan mainta 07:05 am.

Biento: modera for di direccion oost; forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo)

den dia basta fuerte te posiblemente fuerte den rafaga;

forsa 5 te 6 (31 te 50 km/ora, 17 te 27 nudo)

Situacion general di tempo:

Un area di presion halto riba oceano atlantico ta extende te den Caribe y ta dominando tempo den region local. Esaki ta mantene weer generalmente seco. Sinembargo, un aumento leve di humedad lo por pone un awasero pasahero desaroya den proximo 24 ora.

Condicion di lama:

Olanan di lama lo ta for di direccion oost cu haltura di 4 te 7 pia; e olanan di mas halto lo ta na costa noord te noordwest di e isla.

Temperatura di superficie di lama: 25 grado Celsius.

Fenomenonan special: ningun

Registracion di temperatura (Celsius) y awasero (mm) den ultimo 24 ora:

Airport max 31 / min 26 / 0.0

Sero blanco max 31 / min 26 / 0.0

Pronostico di tempo pa comienso di siman:

Levemente te parcialmente nubla y generalmente seco. Biento lo ta for di direccion generalmente oost y modera te basta fuerte; den dia fuerte den rafaga;

temperatura max / min lo ta: 30/25