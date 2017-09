Prome reunion den Aña Parlamentario nobo ta despues di eleccion

Diamars mainta a tuma luga apertura di Aña Parlamentario 2017-2018 y den nos constitucion ta stipula cu e ta tuma luga riba e di dos diamars di september. E mainta a inicia cu e yegada di diferente invitado manera Ministernan, ex griffier, ex Presidente di Parlamento, Comandante di Cuerpo Militar, Hefenan di Departamentonan di Gobierno y studiantenan di Universidad di Aruba y Dun’un man. Tambe a conta cu presencia di 2 ex Gobernador y Gobernador Interino Yvonne Lacle-Dirkz.

Na yegada di Gobernador Alfonso Boekhoudt y su distinguido esposa, e comision di bon bini di Parlamento, consisti dor di Lorna Jansen-Varlack, Clarisca Velasquez y Juan “Ady” Thijsen, a ricibi nan na porta. Durante e discurso di apertura, Gobernador a recorda e damnificadonan di St. Maarten. Despues el a enfoca riba e vision di Gobierno, cu ta encera trahamento riba desaroyo di infrastructura, enseñansa, asuntonan social, kier traha riba calidad di hendenan. Tambe riba formacion di hendenan, no solamente na scol, pero na trabou y e parti di innovacion den “green energy”. Loke Gobernador a bisa tambe ta cu mester crea un balansa, unda cu mester tin e balansa den Parlamento y Gobierno.

E aña Parlamentario nobo lo ta cortico, pasobra e constelacion aki di Parlamento ta den su ultimo simannan, debi na eleccion diabierna 22 di september. Despues di esey lo bin un otro constelacion y probablemente un otro Presidente y Vice Presidente tambe.

Pa loke ta e trabounan den Parlamento, casi tur ley a pasa y ta “up to date”, aunke falta algun cual tin discusion ainda cu mester keda cla. Casi tur ley cu a drenta Parlamento a keda aproba y cualkier gobernacion cu bin, ta drenta Parlamento den un “schone lijn”.

E perspectiva ta pa tur sigui traha hunto, aunke tin retonan. Tambe mester traha riba comportacion como Parlamentario, algo esencial, pero tambe cu por tin informacion y contacto cu pueblo pa por haci e trabou miho posibel. Como Parlamentario e trabou no ta den Parlamento so, pero mester bay den pueblo pa scucha.

Hopi hende a bisa cu Parlamentarionan mester ta mas den pueblo, pero esaki ta un bon momento cu mester midi pa haya sa con hendenan ta pensa y asina sigui cu e trabounan di informa pueblo, pasa leynan, representa Aruba. Den Parlamento a percura pa traha mas transparente, unda cu tin nan propio canal di television, radio, facebook y website. Asina ta mas facil pa ricibi feedback di comunidad.

Presidente di Parlamento Wyatt-Ras a splica cu despues di eleccion ta habri e Aña Parlamentario y asina ey lo bin un constelacion nobo di diferente partido. Cada partido ta manda nan miembro di Parlamento y for di nan lo bolbe saca un Presidente y Vice Presidente. Drs. Mervin Wyatt-Ras lo sigui como Presidente di Parlamento te cu eleccion.