Prome Minister Mike Eman a reuni cu presidente di Colombia durante apertura di Risaralda Bird Festival

Experiencia di Aruba den turismo, e mercado di persona cu ta biaha pa wak parha rond mundo, y cu esaki ta un industria cu ta emiti poco desperdicio toxico, tabata entre e puntonan cu Presidente di Colombia, Juan Manuel Santos, a trece dilanti den su discurso. Santos a menciona presencia di Prome minister Mike Eman y a sugeri e posibilidad pa crea aliansanan entre ambos nacion enfoca riba e tema aki.

E ocasion tabata apertura di e Risaralda Bird Festival cu a tuma luga na Pereira, den departamento di Risaralda y na cual Premier Eman tabata un invitado special. E mandatario a encabesa un delegacion di mucha, hoben y lider gremial, den compania di President di Aruba Bird Life Conservation, Greg Peterson. E grupo di Arubiano a atende reunion cu mandatario y experto, a bishita parkenan natural y a sostene combersacionnan bilateral riba nivel estatal, comercial y aviario.

Presidente Santos a cuminsa na recorda e historia di e departamento Risaralda durante e 50 aña di su existencia y con cosnan ta hopi diferente, awor cu ta reina paz na e pais. E ta un oportunidad pa desaroya sectornan nobo, manera esun di turismo. E region tin hopi atractivo pa su naturalesa y arkitectura. Turismo, segun Santos, “ta un industria sin ‘schoorsteen’, un industria den cual tur pais ta competi, paso e no ta contamina, ta produci trabou bon paga, ta laga divisa y ta un industria ideal.”

Otro atractivo di Risaralda ta e cantidad di parha cu tin. Aki ta caminda e Presidente Colombiano, ta haci mencion di su homologo Arubiano, indicando cu Premier Eman sa hopi bon di e potencial y di e turismo pa experiencia parhanan den e tipo di ambientenan asina. Colombia ta wak un bentaha, ya cu e tin e cantidad mas grandi di especie di parha, cu cualkier otro pais.

“E ta un turismo di calidad halto y nos tambe por haci, señor Prome Minister, algun aliansa,” asina President Santos a bisa. El a brinda un ehempel indicando cu turistanan por yega Risaralda via Aruba, wak e parhanan, keda na e fincanan cafetero y despues regresa Aruba pa tuma solo na e beachnan maraviyoso, manera e president a bisa. “Esey lo ta un maraviya. Pasobra esaki ta un circulo virtuoso. Mas turista, ta trece mas negoshi, mas consumo, mas empleo.”

Na final di e evento, Prome Minister MIke Eman a haci entrega di un obsekio na su colega di Colombia. Ta trata di un copia di e buki ‘Bird Wildlife of Aruba’ cu un dedicatoria personal den dje for di su persona y Presidente di Aruba Birdlife Conservation, Greg Peterson.