Prome Minister Mike Eman a duna presentacion riba sostenibilidad riba islanan chikito na Universidad di Aruba

Un encuentro mutuamente stimulante ta esun cu Prome Minister Mike Eman a participa aden dialuna mainta hunto cu studiantenan universitario local y internacional. E mandatario a duna un presentacion na Universidad di Aruba caminda e grupo a bin ta traha durante ultimo seis luna bou direccion di Profesor Eric Mijts. E programa di intercambio internacional anual ta enfoca riba e tema di sostenibilidad riba islanan chikito, y como tal, e vision di Premier Eman di Aruba 2020 y ‘Metana di Desaroyo Global’ (SDG’s) tabata e punto culminante.

Un bes pa aña un grupo di studiantenan internacional di diferente disciplina ta bin for di University College Utrecht pa traha hunto cu studiantenan Arubiano. Cada un ta scoge un tema cu ta relaciona cu nan estudio, pero tur ta enfoca riba e angulo di desaroyo sostenibel riba un isla chikito manera Aruba. Asina Minister President Eman a tende con ta trahando riba un variedad amplio di tema, for di mercadeo di real estate y legislacion di practicanan ambiental te na efecto di multilingue na pia di trabou y Calypso como genero musical tradicional di e islanan.

Despues cu e mandatario a duna su presentacion riba kico ta e vision di Gabinete Mike Eman I y II, kico ta e retonan cu a confronta y surpasa, pero tambe cua ta e metanan na bista pa logra na 2017, 2020 y 2030. For di e studiantenan Premier Eman a haya splicacion tambe loke nan ta trahando riba dje. Na cada un a duna su impresion, pero tambe conseho di unda por cana cu esaki na Aruba.

Na final di e presentacion e studiantenan a keda hopi impresiona, no solamente pa e hecho cu e prome mandatario di e isla ta tuma tempo den su agenda ocupa pa comparti cu studiantenan, pero tambe pa e vision cu Gobierno tin pa isla di Aruba y con e ta refleha cualidadnan di humildad, convivencia y receptividad pa e ideanan nobo cu ta bin for di e siguiente generacion.