Prome Minister: Gobierno anterior di Eman no a regla su hendenan manera mester ta

Prome Minister Evelyn Wever Croes a toca e tema di e traspaso unda el a haya atakenan di a kita hendenan for di trabou pero a splica kende ta esnan cu a bay cas. Un di e prome decisionnan di gobierno pa pone bek orden den e desordo financiero cu nos a encontra unda na varios ocasion a splica esaki con a haya bestuurskantoor y no ta un traspaso debido y no sa kico tabata tin pendiente kico ta sigui. Tur dia ta haya sorpesa di yamadanan di hende ta bisa cu nan a keda di haya contesta di gobierno a manda peticion, documento y nada.

Riba tereno di personal tambe a topa cu sorpresa e mandatario ta comenta. Por a tuma nota cu e gobierno anterior di Mike Eman riba un 20 di October 2017 simannan despues di eleccion a core pone hopi hende den servicio di gobierno como ambtenaar. Tur hende sa di e regla general cu na momento cu un gobierno bira demisionario bo no por tuma decision asina mas, solamente decisionnan coriente bo por tuma “lopende zaken”.

Ta conoci cu gobierno di Mike Eman a entrega su retiro 21 di September 2017 na gobernador y ta pone cu bo ta demisionario y tur Minister sa e decisionnan cu bo tuma ta invalido y tog a tuma e decision y ta culpa nos pasobra nos no ta ehecutandonan. Cu esaki e prome Minister ta referi na e cartanan cu a bay na varios persona cu a keda hinca den aparato gubernamental como ambtenaar cu no tabata ambtenaar prome ta trata di un grupo di hende cu ta traha na oficinanan di Ministernan.

Tabata hendenan cu riba nan payslip ta para bureau minister algemenezaken, financien y asina por sigui bisa. E ministernan anterior a purba na acomoda su hendenan tur caminda, pero for di comienso di aña 2017 a acomoda e personanan importante pero essnan cu nan a lubida a purba na acomodanan ultimo momento y naturalmente esakinan ta invalido y ta un total di 100 persona a haya un carta den fin di siman cu ta informanan cu e decision no por wordo ehecuta pasobra ta den periodonan cu no por wordo respeta.

Nos por a tuma nota di e reaccion di e ex prome minister Sr Eman cu kier a haci un intento di lanta pueblo y ta importante pa mustra Sr Eman cu su propio actonan cu el a haci como un prueba.

Decision di Gabinete Mike Eman 13 November 2009

Aki por tuma nota di un decision di conseho di Minister di gabinete Mike Eman cu ta tuma 13 November 2009. Nan tuma e decision cu tur loke gabinete Nelson Oduber a tuma den e periodo prome cu eleccion y e periodo demicionario despues di eleccion ta bay wordo kita y declara nulo. Abase di esaki departamento di Gobierno a traha un maneho y a keda ehecuta y e maneho a keda aproba pa corte di tur hende cu a bay corte unda mi persona mes a bay na varios ocasion y hues a bisa cu Gobierno tin razon den esaki.

Decision di Gabinete Mike Eman 29 October 2013

Otro decision di Gabinete Mike Eman di 29 October 2013, Minister di Algemenezaken e tempo ey den su reunion di conseho di Minister ta bisa cu tur hende cu ta riba contract cu tabata cay bou di e shete ministerionan di Mike Eman entrante 30 October 2013 ta bay wordo prolonga “ voor het duur van het kabinet Mike Eman 2.

Atake di e dicho di Ser Humano Central

Prome Minister Sra Evelyn Wever Croes a papia riba e atakenan cu nan a haya unda a keda tilda di no ta pone ser humano central, pero si pa Mike Eman complase cu su capricho politico pone ser humano central y laga esnan mas funerabel den nos comunidad sigui sufri anto mi ta kere e ta ekiboca den ora cu e bisa cu e ser humano ta central, e mandatario comenta.

Hefe di un departamento a cuestiona riba facebook relaciona retiro

E mandatario a comenta cu diabierna siman pasa un hefe di departamento a cuestiona riba facebook y bisa cu e tin dos hende trahando pa dos aña caba y ki mishi e hendenan aki haya carta di retiro y ora cu Prome Minister a hala su atencion cu no ta riba facbeook bo ta busca atencion di bo Minister pero tin otro caminda bo tin cu cana, y e hefe di e depatamento di MFA no ta compronde con a kita su hendenan. E mandatario a puntra e hefe di e departamento kico ta para riba e payslip di e hendenan aki y a bin realisa cu ta poni cu ta Bureau di Minister Algemene zaken. Aki bo ta wak con como hefe di e departamento no a regla nan papelnan y e contesta tabata cu cos a tarda poco e tempo ey, deliberatamente abo como hefe di departamento a perhudica e hendenan ey y awor kier tire den scochi di e Minister actual. Minister Evelyn Wever Croes a bin haya 147 hende poni ainda riba su payrol y no ta aparece na trabou nunca y awo ta resulta cu e hendenan aki a keda manda otro caminda y cobrando bou di e bureau di e minister anterior. A papia cu e hefe di e departamento di mester di hende y si nan ta cumpli cu e perfil di e funcion cu bo tin y ba cana e caminda normal pa tumanan den servicio y trece e documentonan y lo evalue di nobo.

Segun periodista ta Minister Otmar Oduber a laga kita e hendenan aki

Durante conferencia di prensa un periodista a comenta na e prome Minister cu ta ser bisa cu ta e Gobierno actual aki a trahe e propio Otmar Oduber pasobra e kier a tuma vengansa pasobra bo tin un persecucion di MEP e tempo ey y kier retira un cantidad di hende, esun cu a aplike ta Otmar Oduber minister actual segun e prensa ta informa cu loke a ser papia den conferencia di AVP. Prome Minister Evelyn Wever Croes a bisa, tin un firma riba e papel cu ta di Nicole Hoeverts cu ta e secretaria di Minister Raad y di Mike Eman, kico a pasa entre Mike Eman y Otmar Oduber e tempo ey mucho min por mete den dje.