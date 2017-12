Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reuni cu prome minister di Hulanda Mark Rutte

Prome Minister Evelyn Wever-Croes diaranson mainta e tene su prome reunion via un “Conference Call” (un yamada di telefoon) cu Prome Minister Mark Rutte di Hulanda na unda a toca varios tema di sumo importancia pa nos pais.

Na inicio di e reunion Premier Rutte a expresa palabranan di convivencia na e pueblo di Aruba en general y specialmente na famianan di e angelitonan Rishandroh y Eugene cu e acto asina lamentabel cu a sacudi nos pueblo. El a expresa su deseo pa e pueblo di Aruba haya pas. Prome Minister Rutte ta na haltura cu Gobierno di Aruba hunto cu instancianan den area social ta haciendo lo posibel pa percura cu tur condicionnan por ser cumpli cun’e pa evita cu algo asina bolbe sosode.

Un di e puntonan di combersacion cu a trata ta e situacion con Gobierno a encontra e traspaso di informacion pa cu gobernacion. Na unda e gobierno anterior no a entrega informacion ni ekipo pa asina cuminsa goberna manera cualkier otro pais cu ta respeta su mes. Prome Minister a sigura Prome Minister Rutte cu esaki no ta stroba e trabou y ya a supera e problemanan inicial y cu ta reconstruyendo tur e documentonan cu nos no a haya pa asina atende cu nan debidamente.

Na mes momento e Premier a sigura Prome Minister Rutte cu e Gobierno aki lo no haci e acto iresponsabel aki. Den futuro cualkier gobierno cu sinta lo haya un traspaso di gobernacion responsabel na unda cu lo haya tur informacion cu un simpel cambio di password. Di e manera aki nos ta garantisa tambe cu e historia di Gabinete Wever-Croes keda registra pa semper.

Un otro tema hopi importante cu Prome Minister a toca den e reunion ta e tema financiero. A pone Prome Minister Rutte na haltura tambe cu tur probabilidad y riba consehonan di CAFT tambe, Gobierno di Aruba lo no por cumpli cu e exigencianan den ley di CAFT pa loke ta trata e finanza di Aruba. E gobierno anterior a laga un deficit di riba 50 miyon adicional atras pa e aña aki. Riba esaki ta bin mas o menos 70 miyon adicional pa motibo cu e refineria no por cumpli cu su pagonan na Gobierno di Aruba. Cu ta causa un desafio financiero hopi grandi y pa otro aña un otro lo bin acerca di casi 200 miyon.

Prome Minister a sigura Premier Rutte cu Gobierno di Aruba ta trahando riba un plan. Riba un trayectorio con lo trece Aruba bek riba e rumbo corecto sin pone un peso riba nos comunidad.

Prome Minister Rutte a expresa su aprecio cu Aruba mes ta tumando iniciativanan pa prepara un plan pa mehora e situacion dificil aki. Asina cu Gobierno keda cla cu esaki y ta bon prepara, lo reuni atrobe cu Hulanda pa asina por tin palabracionnan concreto pa sigui padilanti.

“Cu e prome reunion aki den forma di un Conference Call, a keda reitera e importancia di tin un bon relacion den Reino. Mi vision semper tabata pa keda cu un bon relacion den reino a base di madurez y respet mutuo pa asina logra e miho pa e comunidad di Aruba.

Madurez pasobra nos pais mester por atende cu nos problemanan nos mes. Y ora cu no por, nos lo bati na porta di Hulanda”, ta e palabranan di Prome Minister Evelyn Wever-Croes.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes.