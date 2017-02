Prome Minister Eman hunto cu Santa Rosa di bishita cerca cunukeronan

Na final di bishita cerca cunukeronan diasabra ultimo, Prome Minister Mike Eman a expresa di ta sinti su mes hopi orguyoso cu ciudadanonan ta comprondiendo e vision di su Gobernacion riba un bida sostenibel. Aunke cu e produccion local pa consumo ta apenas 1% di e total, e maneho cu Gabinete Mike Eman I y II a bin ta hibando ta encurashando ciudadanonan pa practica agricultura y cria bestia.

E mandatario compaña pa Natalie Maduro, directora di Sta. Rosa, a cuminsa cu un serie di bishita na cunucunan no solamente pa mira e trabou cu ta wordo haci pa pone mas producto fresco riba mercado, pero tambe incentivonan necesario pa nan bira mas competitivo.

E mainta a cuminsa cu bishita na e viñero di Luis Mechati, situa na Burubundu, patras di e brug nobo. Sr. Mechati, abogado di profesion, a yega Aruba y cuminsa cu su soño pa tin su mesun viñero cu, segun el a splica Prome Minister Eman, ta produci dos biña y cu cada cosecha e ta pone entre 1000 y 1500 boter di “Adore” riba mercado. “Apesar di nos clima. Mechati a demostra cu ta posibel pa produci biña na Aruba,” Prome Minister Eman a splica. Ademas di e druifnan pa e biña, tambe ta cultiva patia, papaya y algun otro fruta mas. Hopi interesante ta un sistema di “reverse osmosis” cu e agricultor ta trahando riba dje pa procesa e awa di lama cu por usa pa su plantacion.

“Pachamama” ta nomber di e cunucu di Willman Aristizabal, situa den pleno area residencial di Paraguana, cu su produccion ta abstece 25% di e demanda local pa cilantro, entregando su producto na supermercado y fruterianan. Aki por a mira cu ta haci uzo di e sistema di aeroponic pa produci tanto e cilantro como lechuga y na mesun momento a cuminsa cu cultivo di ciboyo largo y algun otro berdura mas. Su intencion ta pa expande, segun el a splica Prome Minister Eman.

Net prome cu yega Kapel di Alto Vista tin cunucu “Aruba Dushi Tera” di pareha David y Paola Kock, cu ta dedica na cria di ganado, cultivo di berdura manera promenton, pica, berenhein, ciboyin, ciboyo largo, y algun otro mas. Pero tambe nan ta cria galiña cu ta produci 124 caha di webo pa dia. Plannan di pareha Kock ta bay mas leu, ya cu e proximo proyecto ta un viñero. David Kock a studia ley hunto cu Prome Minister Mike Eman y tabata un alegria pa e mandatario pa mira con su amigo tambe ta cooperando cu e vision di un Aruba sostenibel, cu mester percura pa su mesun productonan di consumo. “Cualkier idea cu boso por tin pa nos yuda sector primario, mi ta habri pa scucha,” e mandatario a expresa na e pareha y a gradici nan masha hopi pa e contribucion cu nan ta duna den e sector importante pa futuro di Aruba.

Un di e cunucunan di mas grandi ta Cunucu di Jimmy situa na Tanki Flip, unda ta produci henter aña productonan manera comcomer, yambo y diferente otro cuminda di tera, manera e grandinan tabata bisa. Aki Prome Minister Eman a purba “Dragon Fruit” cu ta un fruta antioxidante.

Ademas di cunucunan cu ta produci den forma comercial, Prome Minister Eman a bishita su amigo Nelson Sprok kende tin un cunucu basta grandi cu un variacion grandi di matanan di berdura y fruta. Sr. Sprok, na kende Gabinete Mike Eman a dedica un caya cu su nomber, ta un persona hopi humilde y splica cu loke cu e produci e ta duna hende of ta hiba nan ora cu e bay toca na cas di e grandinan.

Di otro banda pa esnan cu no sa, e mushroomnan den baki blauw ta wordo cultiva aki na Aruba mes. Daily-Growing, na Barcadera, ta importa compost y den nan laboratorio ta cultiva esaki. Den algun siman cu e compost drenta e laboratorio, unda casi no tin claridad, e mushroomnan ta sali y ta cla pa wordo manda pa supermercadonan. Segun e director, Theo Wouters, nan ta cubri 80% di e mercado local.

E bishita a finalisa na Cunucu di Henny, ruman di Prome Minister Mike Eman, unda e mandatario a expresa cu e total di e produccion local di cuminda cu ta wordo consumi diariamente ta alrededor di un 1%. Por a mira si cu varios producto ta cuminsa wordo produci localmente y cu esaki ta bay ta aumentando. “Nos ta hopi orguyoso cu loke cu cunukero/agricultornan ta haciendo pa Aruba ta sostenibel,” e mandatario a comenta.