Prome mercado Santa Rosa lo ta dia 2 di April

Mercado Santa Rosa manera semper bon conoci y sigur hopi gusta pa e productonan local cu esaki ta ofrece. Hopi ta esnan cu ta yega for di tur skina di Aruba pa asina por disfruta di Mercado Santa Rosa. E parti miho di esaki ta cu den nos mercado e prijsnan ta sumamente atractivo cu bo no ta haya otro caminda. Nos ta papiando di diferente productonan cu ta den e mercado su ta localisabel. Tanto na na productonan local papiando akinan di entre otro, productonan pa Cabey, Cutis, Remedinan di Tera, diferente tipo di Carni fresco, Choriso, berdura fresco y asina nos por sigui menciona. E mas gusta ta e cuminda crioyo cu bo por sea ta sabario durante di nos mercado of bo por cumpre pa hiba cas. E ambiente unico familiar cu tur hende ta gusta pa un rato intercambia di combersacion. Nos “Cunuco di Chabelito” cu no por falta pa nos chikitinnan por pasa un rato ameno mientras cu e mayornan por sigui disfruta di nos Mercado Santa Rosa.

Hopi ta esnan cu ta putra ki dia tin Mercado Santa Rosa. Manera ta e custumber cu durante periodo di carnaval nos no ta organisa nos Mercado Santa Rosa. Esaki debi cu den gran mayoria ta dedica na carnaval di Aruba y sigur den e periodo aki tur e weekendnan ta ocupa cu un of otro actividad di carnaval.

Ta bon pa tene na cuenta pa esnan cu tin cosecha pa nos prome mercado cu lo bay tuma luga diadomingo 2 di April por tuma contacto cu nos departamento na telefin 585-8102 pa asina registra. Nos prome mercado lo wordo celebra tambe en conexion cu celebracion di Dia di Tera cual fecha oficial ta 22 di April anualmente. Esaki ta conta tambe pa esnan cu tin cualkier otro producto local por haci esaki tambe esta di registra cerca nos.

Pa esnan cu ta desea di haci benta di carni fresco durante di nos Mercado Santa Rosa tuma bon cuenta y eta un ley cubo bestia sea ta Porco, Cabrito, Carne of Baca mester wordo mata na Servicio di Veterinario na Barcadera conoci pa Abattoir. Esaki sin duda alguno mester pasa den mannan profesional pa asina bo bestia wordo controla debidamente y cu e carni ta completamente bon y asina haya e stempel. Cu esaki bo tin acceso na nos mercado. Na momento cubo ta bin bende bo mester ta disponi di un freezer y cubo carninan ta bon paketa pa por ofrece na e publico.

Un otro punto hopi importante pa esnan cu ta intersa pa benta di cuminda percura pa havi bo peticion pabo “carchi berde” di Volksgezondheid DESPA. Sin e carchi berde aki bo no ta wordo permiti pa participa den nos mercado pa benta di cuminda. No por ta asina tampoco cu kisas e proceso dibo “carchi berde” ta adando anto keriendo cubo por bin bende cuminda cual esaki tampoco lo no sin ta e caso. Na momento cu bo ta disponi dibo “carchi berde” esey ta e momento cubo por participa den nos mercado pa benta di cuminda sin problema.

Nos ta haci un apelacion pa tuma bon nota di tur e puntonan aki pa asina bo participacion den nos mercado por wordo permiti.