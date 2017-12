Prome luna di gobernacion tabata turbulento pa falta di informacion

Gabinete Wever- Croes a cumpli su prome luna di gobernacion y Prome Minister Evelyn Wever- Croes, ta a elabora ariba esaki.

E gobierno aki a cuminsa na un forma, cual no ta desea pa niun hende pasa aden. Nada tabata na su luga. Awo cu tin e prome luna, por bisa cu porfin e computernan t’ey, e server no ta funciona ainda. E central di telefon tampoco, pero por lo menos e hendenan t’ey. E trabaonan a cuminsa na un forma, aunke anticua, e trabao ta den ehecucion.

Sra. mr. Evelyn Wever- Croes ta lamenta cu e central di telefon mes a wordo sabotea, door di esunnan cu a traha cun’e prome, cu ni SETAR no por pone e central traha ainda. Y mescos e server. Pero mas importante ta e falta di informacion. Tur hende ta verwacht cu e gobierno ta un continuacion, y cu nan sa unda e documentonan ta, den ki proceso nan ta. Nada di esey a tuma luga, departamento y instancianan di gobierno ta wardando ariba gobierno. Pero tin un lista di cosnan cu ta pendiente. Y esey ta di lamenta. E luna cu ta tras di lomba, tabata un luna turbulento, unda cu nan mester a set up e cosnan, for di nada. Pero porfin cosnan ta draai poco poco y por cuminsa goberna e pais manera cu mester ta.

E meta pa e prome 100 dianan di gobernacion ta pa tur hende ta sinta unda nan mester ta, y pa pone e prioridad na unda e mester ta, e ser humano ta central. Percura pa e ser humano ta sigur atrobe, nos muchanan tin proteccion, nos grandinan tin proteccion. Enfoca ariba calidad di enseñansa, enfoca ariba cuido di salud.

Pa loke ta tema financiero cu ta un tema desafiante, pa loke ta e prome 100 dianan, pa por tin un bista unda gobierno ta para pa cu e situacion financier di pais Aruba, segun Prome Minister mr. Evelyn Wever- Croes.