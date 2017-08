Prome fase di Happy Flow ta den funcion

Den un ambiente festivo a celebra cu e prome fase di Happy Flow a start. Na e ocasion aki varios persona di e comision di enfoke, lidera pa Aruba, tabata presente, entre nan CEO di Schiphol y ehecutivonan di KLM y aeropuerto di Aruba. Aruba ta e prome pais na mundo unda a crea un trayectorio cu ta na disposicion di e pasahero pa medio di automatisacion. Un bes mas Aruba ta marca pauta y paisnan grandi cu aeropuertonan mucho mas espacioso cu Aruba no a logra loke e isla chikito aki a logra. Algo cu nos por ta mas cu orguyoso di dje. Minister di Asuntonan Economico y Comunicacion Richard Arends tabata entre e oradornan. El a splica con esaki a inicia.

Arends: “Algun aña atras Prome Minister Eman y ami a bay Hulanda y nos a haya un tour den Schiphol. Eynan nos a topa cu e compania Portugues ‘Vision Box’ cu tabata instalando algun machin cu lo bira e gateway nobo di Europa pa Hulanda y vice versa. Tabata algo masha innovativo. Asina cu nos a regresa Aruba nos a cuminsa move y cera contactonan pa percura pa Aruba tambe haya un Happy Flow, conforme e pre-clearance cu nos tin cu Merca unda un registracion similar di pasahero ta tuma lugar. Tur esaki na beneficio di e pasahero y Aruba kier un pre-clearance pa Europa asina tambe.” Pa logra esaki e Happy Flow ta un prome paso.

Arends a bisa cu awor cu e proyecto ta cla y den funcion esaki ta duna un sentimento di orguyo y satisfaccion. “Sigur si tene na cuenta cu algo cu nos a wak na Schiphol varios aña pasa, ta na Aruba y den funcion. Mi ta masha orguyoso di loke nos a logra pa e isla chikito aki Aruba. Mi kier enfatisa cu e proyecto aki no ta simplemente infrastructura. E ta algo innovativo y parti di e mundo digital.” Arends a bisa cu tur loke ta innovativo y parti di e mundo digital, ta bon pa nos economia. E proyecto aki riba dje ta haci e biahe di e pasahero mas placentero, lihe y eficiente. Loke ta importante ta tambe cu e proyecto aki ta sirbi como un ‘showcase’. Tur wowo ta un bes mas riba Aruba. “Esaki ta e forma con nos a posisiona Aruba durante e ultimo añanan. Nos a mustra cu Aruba tin hopi potencial pa explora conocimento riba diferente tereno.”

“Mi ta kere cu un proyecto manera Happy Flow, aki na Aruba ta eleva nos isla y ta haci’e mas visibel den mundo di aeropuertonan y nan desaroyo. E proyecto aki no solamente ta sirbi economia di Aruba riba un ‘micro level’ pero tambe ta pas perfectamente den e macro policies di Gabinete Mike Eman, di cual mi ta masha orguyoso di ta forma parti di dje.” Arends a gradici tur e partnernan envolvi cu a logra e prome fase di e tremendo proyecto Happy Flow pa Aruba.