Prome eleccion di Comision di Atleta di COA lo ta na september

Comite Olimpico Arubano(COA) tin e grato placer pa anuncia cu pa prome biaha den su historia lo bay tin un eleccion pa un Comision di Atleta. E Comision di Atleta lo consisti di algun atleta of ex-atleta cu lo bira miembro di dicho comision presidi pa un Presidente di Comision cual lo ser escohi pa e demas miembronan despues cu e eleccion tuma lugar. Ta bon pa bisa cu e Presidente di e Comision di Atleta lo atende reunionnan di directiva di COA, pues e atletanan ta haya”inspraak” den tur desicion cu ta regarda atletanan di Aruba. E comision lo sinta pa 4 aña. Tuma nota cu atletanan cu ta biba den exterior pa motibo di studio of entrenamento a crea un posibilidad pa maximo 2 cupo “extra-ordinario” den directiva. Nan ta exclui di e posibilidad pa bira presidente di comision. Mientras tanto tur federacion ricibi e pakete di informacion.

Rekisitonan pa bira candidato Comision di Atleta ta:

e atleta a participa como un competidor den un deporte cu ta den programa di e Weganan Olimpico, Panamericano, ODESUR of CAC di e Olimpiada actual (2016-2019) of di e Olimpiada net prome (2012-2015) of dos Olimpiada prome cu esun actual (2008-2011);

e canditato tin 18 aña dia di eleccion;

e candidato ta papia diferente idioma pa e por participa activamente den reunionnan;

e candidato mester manda un descripcion cortico (max 200 palabra) pakico e ta postula su mes como candidato pa Comision di Atleta;

e candidato mester postula su mes via su federacion.

Manera anuncia anteriormente, durante e ultimo siman di oktober e eleccion di e comision lo tuma lugar. Procedura di eleccion ta cu cada atleta lo ricibi via su email un link a base di cual e lo por vota digitalmente. Pa esaki nos ta pidi tur atleta cu ta cumpli cu e rekisitonan pa manda COA nan nomber (oficial manera e ta den pasport of ID) y tambe nan email pa asina nan tambe por vota.

E rekisitonan pa bin na remarke pa vota ta:

1. e atleta a participa como un competidor den un deporte cu ta den programa di e Weganan Olimpico, Panamericano, ODESUR of CAC di e Olimpiada actual (2016-2019) of di e Olimpiada net prome (2012-2015) of dos Olimpiada prome cu esun actual (2008-2011);

2. e atleta ta/tabata un miembro di un federacion miembro di COA;

3. votacion ta sosede digital pa medio di un link na su email adres.

COA ta urgi tur interesado pa yena su nomber y bin forma parti di e famia di COA.

Pa haya mas informacion of pa e-mail bo datos tuma contacto na [email protected] of [email protected]

Comments

comments