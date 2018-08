Prome cu fin di aña Aruba lo mester tin un helicopter den servicio bek

Pa november Aruba mester tin un helicopter den servicio atrobe pa asisti polis cu su trabou. Un peticion pa destaho publico a keda publica den medionan di comunicacion e siman aki, y unda por compronde kico tur e helicopter mester por tin y por haci tambe pa cuerpo policial. E destaho publico lo tuma luga dia 1 di october 2018 y un luna despues cu otorga e trabou, e helicopter mester ta den servicio. Esey ta nifica cu prome cu fin di e aña aki, e helicopter por cuminsa traha.

Specificacion di e helicopter cu gobierno di Aruba (lesa: minister di husticia) ta buscando. Fuera di e aspectonan tecnico comun y normal, e helicopter mester por tin e capacidad di por transporta un persona drumi riba brancard. Tambe interesante ta cu e helicopter mester ta ekipa cu e asina yama ‘FLIR Imaging System’. Esey ta un instrumento cu por localisa hende of bestia, no obstante si nan ta dera bou di algo. E ta gara e persona pa medio di e cayente di e curpa (e señal cu e ta manda) pues asina e ta localisa e persona aunke no tin luz, den scuridad of otro problema cu por obstaculisa e vision di e helicopter of persona(nan) den helicopter. E ta algo hopi uza den marina y guera, ora cu e visibilidad ta hopi malo. Extra luz (potente) tambe ta loke e helicopter lo ta ekipa cun’e. Fuera di esey e tin e instrumentonan basta ‘normal’ awendia manera GPS, IFR y tin asiento pa por lo menos 3 pasahero (Fuera di e capitan).

E trabou di e helicopter, segun e datonan di e destaho, ta cu e mester opera bou di auspicia di cuerpo policial, ‘den cuadro di combatimento di crimen , mantencion di orden publico, y trabou di deteccion di hende of cosnan. Fuera di trabou di polis, e helicopter por wordo usa tambe pa transporta herido (severo) cu ta ubica den luganan dificil pa yega, y pa buskeda di hende riba tera y lama, den forma di ‘search & rescue’.

