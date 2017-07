Prome cu critica oposicion tin cu wak su cara den spiel

Parlamento tabata tin yen di reunion di husticia unda cu oposicion no tabata show up pa reunion. Presidente di Parlamento, Mervin Wyatt Ras a splica cu e no a mira ningun reunion cu a wordo pidi cu Minister di Husticia. Nan tin si leynan cu ainda nan tin cu rond af cu ta 2, no ta hopi. Mayoria di nan a rond af. Ta depende tambe di kico mester wordo papia of palabra entre diferente stakeholder. Tin cu bisa cu ora cu bin bek di recess, cu ta mey mey di Augustus, tin te dia 22 di September ainda pa pone reunion. Naturalmente no ta bay pone reunion tur siman. Un cos si, ta invita tur miembro di Parlamento cu prome cu nan critica, nan wak nan mes den spiel pa ora cu pone reunion bin completo tambe pa e reunion. Ta lamentabel cu ta pasa ley bunita den Parlamento. Leynan manera cu nos pensionadonan a haya tiki mas den nan cartera. Leynan caminda cu nos hendenan a haya mas beneficio, studiantenan ta haya un rebaho riba studielening, Setar su hendenan tambe a haya un suma di placa cu nan tabata wardando riba dje pa hopi aña y ta jammer cu ta tres miembro di oposicion so tabata tin. Esey ta lamentabel pa ora cu bo ta pasa leynan asina importante. Esnan cu ta bisa esey, pa puntra nan pa nan bin reunion completo, pa nan steun e diferente asuntonan cu ta trata.

Ta bon cla cu awor aki no tin reunion di Parlamento. Si ta algo urgente, un desaster, algo cu ta bisa cu no por warda, naturalmente, tin excepcionnan cu ta prioridad. Sin embargo recess ta wordo duna na tur parti di mundo. No ta algo di Aruba so. E ta algo cu ta tuma luga tambe na Corsou, na St. Maarten, Hulanda tin diferente recess cu Parlamentarionan no ta disponibel. No ta encera cu e parlamentarionan no ta traha, pero e ta encera cu no tin reunion. E trabao di presidente di Parlamento mester sigui. Tur dia e ta na trabao pa atende su cosnan, pero si, no lo bay tin reunion. El a splica esaki bon cla, cu nan no ta gana placa sin traha. Esnan cu ta scoge pa no haci nada, tambe tin, pero nan mes mester haci e trabao manera cu consenshi ta indica, segun presidente di Parlamento.