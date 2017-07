Prome Congreso di Envehecimento Activo pronto na Aruba

Fundacion Movemiento ta Bida (FMTB)den luna di Oktober e aña aki ta organisa e prome congreso di envehecimento activo (Active Aging) na Aruba .

Esaki lo tuma luga dia 14 di Oktober den Cas di Cultura na unda lo bai tin diferente expertonan internacional y local cu lo hiba palabra. Tur esaki ta posibel danki na e cooperacion di Physical Activity Network of the Americas (RAFA/PANA) y La Red de Actividad Física de América, capitulo de Puerto Rico (RAFA-PUR) na cual FMTB ta afilia.

E expertonan ta bin for di Estados Unidos, Puerto Rico, Chili , Corsou y di Aruba.

Un dia prome cu e congreso, esta dia 13 di Oktober, henter dia lo tin workshops practico cual lo tuma luga na Centro Kibracha . E congreso aki ta pa tur hende cu tin di haber cu personanan adulto pa asina sa con pa tene nan activo. FMTB tin ya pa un aña caba un programa den diferente districto na Aruba na unda nos adultonan ta bay y haya les con pa keda activo na un manera recreativo.

Cu e congreso aki FMTB y Aruba ta bai dilanti den henter Caribe pa promove “Active Aging” ja cu ta pa prome biaha cu esaki ta worde organisa den Caribe.

Pakiko e congreso aki:

– Pa alerta nos adultonan cu nan mester biba mas activo

– Pa informa e profesionalnan cu ta traha cu ta traha cu y pa nos adultonan di e benificio pa promove un bida mas saludabel y activo.

– Promove un bida largo di actividad fysico pa esnan mas jong den nos poblacion p’asina nan keda activo y saludable tambe ora nan ta ariba un edad avansa.

Pa kende e congreso aki ta:

– Tur hende ariba edad di 50 aña

– Tur studiantenan di Estudionan avansa

– Profesionalnan individual y institutonan cu tin di haber cu cuido medico, actividad fysico y sector social.

– Pa tur esnan cu ta cuida hende grandi of cu ta traha pa hende grandi.

FMTB ta sumamente contento cu e respaldo cu nan ta risibiendo di differente stakeholders y tambe di comercio. Den e simanan nos dilanti mas informacion lo worde duna p’asina tur hende keda na altura di e congreso unico aki pa Aruba.

Como cu cuponan ta limita ,y tin basta hende di exterior cu lo bin atende , localnan por inscribi awor caba na oficina di FMTB situa den e edificio di IBISA. Pa loke ta workshops na Kibrahacha ta permiti solamente 125 persona cu lo worde parti den grupo di 25 p’asina lo tin 5 grupo pa cada seccion. Inscripcion ta costa afl 100 pa persona cu ta inclui breakfast y lunch na cas di Cultura

Por yama FMTB na tel 5868651 of 59442546

Ban siña con pa biba mas saludabel y bira mas activo na un manera sano.

No ta pornada nos Fundacion ta carga e nomber Movemiento ta Bida pasobra cu movemiento nos ta alarga nos bida na un manera sano .