Prome baby di aña 2017 ta un prinsesita

Pa mama Zurick Gumbs y tata Jaime Patrice, tabata un sorpresa ora cu nan baby a dicidi di cambia fecha di nacemento pa dia 1 di Januari. Segun e mama, e baby mester a nace dia 26 di Januari, pero a dicidi di yega na mundo algun siman mas tempran y a sorpresa tur hende dia 1 di Januari pa 12’or y 39 di marduga, ora cu e prinsesita a bin na mundo.

E mama ta conta cu el a cuminsa haya dolor banda di 3’or di atardi, pero nada echt dimas . Pa 7’or di anochi, a echt haya e dolornan. A yega hospital 9’or di anochi. A check y ya caba tabat 5 cm habri. Pa 11’or e tabata 10 cm caba. E mama mes no sa nada di baby di anja. Esaki ta hopi overwhelming pa e mama. Esaki ta prome baby pa e pareha. Te ainda no tin un nomber. Prome no kier a haya sa kico e ta, si ta mucha homber of mucha muhe. Despues di algun siman kier a haya sa kico e ta, pero e baby no kier a mustra esaki, manera e mama a bisa. Awo nan ta pensando kico e nomber pa e baby. E dushi baby aki a pisa 3815 gram y a midi 50 centimeter di largura. E tabata un parto normal manera cu ya a keda indica y dr. Garcia ta e ginecologo cu a trata e parti. Un palabra di felicitacion ta bay na e pareha hoben aki di parti di Masnoticia.com cu yegada di e prome baby di aña 2017.