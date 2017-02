Prome baby Argentino cu a haci transplante di curason a fayece na edad di 13 aña

BUENOS AIRES, Argentina – Franco Dalmolin, prome pashent di Argentina cu a ricibi un transplante di curason cu ocho luna, a muri dia 27 na edad di 13 aña.

Dalmolin a pasa e ultimo dos simannan interna den Hospital Garraham di e ciudad di Buenos Aires y a fayece tras problema cu su salud cu complicacionnan di riñon, higra y pulmon, Clarin a laga sa.

Franco tabata bibando den un apartamento dos luna pasa dilanti di hospital Garraham, ya cu e no por a wordo interna door di ta inmunosuprimi, pero e ultimo dos simannan lo ta interna pa su complicacionnan cu su riñon, higra y pulmon, Mauricio Gallo, omo di e mucha a conta Telam.

E famia a conta cu “Garraham tabata evaluando un transplante nobo.” “Franco a sali di paseo cu su mama Lidia Gallo, den e jardin Hapones, pasobra e tabata sinti su mes bon, pero dado momento el a baha di auto pa e bay baño y su mama a hay’e tira. Lidia a pidi na grito pa yud’e y a hib’e pa Hospital Fernandez, unda cu durante un ora nan a purba di reanim’e sin tin exito,” e omo a relata.

Dalmolin tabata frecuenta e scol Maria Auxiliadora, unda el a conclui su di seis aña na 2016, y purba di sigui su bida lo mas adecuado na su edad dentro di lo posibel, aunke suheto na e cuidadonan cu ta rekeri su salud.

Tabata e prome baby transplanta di curason na Argentina na 2004 y e pais henter a conoce su storia pasobra su mayornan a haci’e publico treciendo nan desesperacion dilanti pa conta cu un organo.

Mi tabata e prome baby cu a ricibi un transplante di curason na Argentina, Franco a bisa Clarin na September 2014.

Su transplante tabata exactamente dia 10 di September 2004 na Hospital Garrahan, despues cu algun dokter a avisa su mayornan cu e final di bida di Franco – kende tabata tin 8 luna na e momento ey – tabata cerca.

E mayornan di Franco a soña esaki 11 aña prome cu el a nace. “Nos tabata kier tin un yiu cu mi casa y mi no a keda na estado. E tempo a pasa y nada. Tabata un gran angustia pasobra tur hende tabata puntra y mira cu tur hende tabata tin yiu y bo ta puntra bo mes, dicon e no ta yega. Riba dje, nan ta bisa nos cu pa motibo di ansiedad nos no tabata logra cu e embaraso,” Libia Gallo, mama di Franco a conta Clarin na 2014.

Finalmente, e embaraso a tuma luga y Franco a nace na 2003. Ya mi tabata sper’e durante hopi aña cu un cas cu un camber p’e. Tabata un gran alegria. Pero despues di su nacimento, e mama a cuminsa nota cu e baby no por a hala rosea bon. A hib’e tres biaha na e mesun pediatra, kende a insisti cu Franco no tabata sufri nada. Nan a busca un otro dokter y a detecta un fluit. Nan a hink’e den Hospital Garrahan y eynan nan a diagnostik’e un cardiopatia congenita. E tabata grave, pero e tabata mantene stabil. Mas despues, dokternan a practica un cirugia den un clinica priva. Sin embargo, e salud no a mehora.

Dalmolin a pasa di ta cu un respirador y medicamento y dokternan a indica un transplante di curason, cu na e momento ey nunca a practica na un menor di un aña.

Nan a bisami cu e tabata tin mester di e transplante, pero tambe nan a aclara cu mester haya un organo cu e tamaño y e compatibilidad di Franco cu ta mescos cu haya un hangua den hooi, su mama a conta.

Franco a drenta den e lista di espera di Incucai y dia 10 di September di 2004, a aparece e organo. E transplante tabata exitoso y a duna Franco 13 aña di bida.

