Prome actividad di Boxeo pa 2017

Aruba Boxing Association ta informa cu dia 28 di januari 2017 lo nan tin nan prome actividad boxistico, cu lo tuma luga na Centro Deportivo Betico Croes y lo cuminsa pa 8’or di anochi.

E anochi aki lo bay tin algun pelea international cu boxdonan di Corsou e.o. Lloyd Hands di Corsou cu lo enfrenta Jean Mark Howell di Aruba den e categoria 54 kg.

Pa e peleanan local e siguiente boxdo di e.o. Beyerlite Gym, Jeff’s Gym, Leo’s Gym, Doyo Illidge y Pariba Boxing Gym lo enfrenta otro:

Categoria :

40 kg Dwayne Vrom vs Dyron Ruiz

54 kg Jason Perozo vs Sadat Persuad

69 kg Daniel Frazier vs Art L’Amour

80 kg Israёl Rivers vs Jean PiẻrreJanga

91 kg Gregg Browne vs Gregory Raven

Lo cobra pa entrada afls. 10, — en general pa persona.

Aruba Boxing Association ta invita tur amante di boxeo pa bin apoya nos boxdonan na e anochi aki pa asina engrandese nos mundo di boxeo aki na Aruba.