Prolongacion di medida di Venezuela no a cay na agrado di gobierno di Aruba

Diamars mainta, Sra. Evelyn Wever- Croes a wordo informa cu e fronteranan maritimo y aereo entre Venezuela y Aruba lo keda cera pa 72 hora mas.

E noticia aki a cay den masha mal tera cerca gobierno, cu tabata tin e speransa cu tabata ta un medida pa 72 hora so. Mientras tanto, tin 187 pasahero cu passpoort Hulandes cu ta pega na Venezuela y cu no por bin bek. Gobierno a expresa su lamento pa e decision aki di e gobierno na Consul General di Venezuela. Tambe Prome Minister a tene un combersacion cu Canciyer di Venezuela, Jorge Arreaza, cu ta e minister di Relacionnan Exterior di Venezuela. A splica e canciyer cu e medida aki ta perhudicando nos pasaheronan Arubano pega na Venezuela. Gobierno di Venezuela ta pidiendo atencion di gobierno (anterior) di Aruba cu no a haci caso di e peticion di Venezuela. Cu tabata tin contrabando pisa di e tempo ey, pero cu e gobierno anterior no a haci caso di esaki.

Sra. Wever- Croes a splica Canciyer Arreaza cu e gobierno aki tin apenas 6 siman na mando. Cu e combatimento di ilegalidad y contrabando, di corupcion, di criminalidad ta un prioridad halto ariba agenda di gobierno y pa duna gobierno tempo pa haci esaki. E canciyer a compronde esaki, y ta dispuesto pa traha cu gobierno di Aruba, pa yega na un solucion. A splik’e tambe cu den Conseho di Minister, a tuma e decision di prohibi importacion no certifica di koper. Tur hende cu kier importa koper mester tin e certificado di origen. SIn esaki, no por importa nan.

Consecuentemente esunnan cu ta horta koper na Venezuela, y purba importanan na Aruba, tambe como transito, no ta wordo permiti mas, cu ta drenta na vigor de inmediato. Esaki ta un medida cu e gobierno Venezolano a aprecia. Den un reunion cu lo tene na Aruba, lo sigui elabora ariba e detayenan di e areglo. Pero, gobierno di Aruba kier pa pone un punto final pa tene nos hendenan pega na Venezuela y e kier e pasaheronan na Aruba prome cu diabierna.

Ariba esaki, e canciyer di Venezuela a bin cu cierto sugerencia, con pa trece e pasaheronan bek cu Conviasa. Gobierno ta den contacto cu Prome Minister di Corsou, Eugene Rhuggenaath, pa conhuntamente por trece pasaheronan cu ta pega na Venezuela. Ohala cu esaki por logra.

Un biaha mas, Prome Minister di Aruba, Sra. Evelyn Wever- Croes, ta haci un apelacion na e comunidad di Aruba, cu esun cu no tin mester di bay Venezuela, pa no bay. Si e pasahero ta na Venezuela y e mester bin bek, purba toch via otro destinacionnan pa bin bek Aruba.

Gobierno di Aruba ta haciendo tur lo posibel pa trece nos hendenan bek, pero e no ta facil. Pero esaki ta un asunto di hopi aña cu a wordo neglisha pa hopi tempo caba door di e gobierno anterior, cu tabata sa cu e asunto aki por escala di e forma aki, pero no a worry pa haci nada.

Awo, gabinete Wever- Croes ta sinta cu e problema, nan tin 187 pasahero pega na Venezuela, y ta haciendo tur loke ta nan alcanze pa yega na un deescalacion y un solucion pa e problema aki. Ohala cu por trece tur nos hendenan bek Aruba sano y salvo, y pronto.

Prome Minister ta enfatiza pa no bay Venezuela sin no tin mester.

Pa loke ta e importacion di fruta y berdura, gobierno ta trahando ariba otro opcionnan, pa importa for di otro destinacionnan, pa asina comunidad di Aruba no sinti e efectonan di e scarcedad di fruta y berdura.

Y asina lo bay atende cu e tema aki, y lamentablemente otro sorpresa cu e gabinete anterior di Mike Eman, a laga atras. Gobierno di gabinete Wever- Croes ta traha poniendo e ser humano central, poniendo e bienestar di nos pais na prome luga pero di nos hendenan pega na Venezuela tambe.