Programa pa sterilisa cachonan tabata necesario

Diretie Volksgezondheid (DVG) y United Dogs of Aruba Foundation tin e programa di sterilisacion pa cachonan sin doño riba caya y e programa di sterilisacion pa cachonan di caya sin doño na San Nicolas a tuma luga entre dianan 3 te cu 6 di Mei ultimo. E organisadonan a pasa den diferente bario pariba di brug pa haya un bista real di e situacion di e cachonan di caya. Tambe a traha hunto cu e ciudadanonan di e bario riba un plan di captura di e cachonan aki. Nan tin un meta y esey ta pa yuda disminui e cantidad di cachonan riba caya, door di sterilisa nan pa nan no sigui procrea door di haya of traha mas yiu. Datonan di Plataforma Ley di Cacho ta mustra cu tin un cantidad grandi di cacho riba caya y pe motibo aki a opta e biaha aki pa pone atencion solamente na e barionan di pariba di brug.

DVG ta contento cu e proyecto di Sterilisa cachonan di Aruba, pasobra riba caya tin hopi y nan ta birando mas. Luna pasa DVG a haya un briefing for di director di United Dogs of Aruba Foundation, Mercedes de Bruyn, kende a bin cu e proyecto di sterilisa. DVG a ripara mes ora cu e proyecto aki ta di prevencion, asina Consehero medico di DVG, Dr. Maritza Ordoñez a remarca. DVG hunto cu su director Drs. Jerry Staring a mira cu por duna cooperacion mirando e cantidad di cachonan riba caya. E cachonan ta biba den un manera deplorabel. Pa e motibo ey DVG a tuma contacto cu e fundacion y hunto cu departamento di veterinario a yega hunto pa asina duna tur forsa y apoyo pa realisa e proyecto.

“Nos ta mirando cu e ta bayendo tremendamente bon y nechi. Ta duna danki grandi na tur boluntario tanto di Merca, Hulanda y di Aruba”, Maritza Ordoñez a remarca. Hopi hende di Aruba ta yudando cu e proyecto aki, hopi sponsor pa duna tur e apoyo. DVG ta kere cu un proyecto asina di sterilisacion, castracion pa cacho aki na Aruba ta uno bon. Cachonan aki tabatin un doño y pa un rason of otro a tira nan riba caya. “Esey no ta husto. Y p’esey mi ta kere cu un proyecto asina nos ta bay mira menos cacho riba caya”, Maritza Ordoñez a remarca. DVG ta gradici tur cu a colabora na e proyecto aki.

DVG hunto cu United Dogs of Aruba Foundation y boluntarionan a piki algun cachonan di caya pa asina cuminsa cu e procesonan di sterilisa cachonan. Diaranson nan a piki 90 cacho, unda cu nan a sterilisa y castra 70 cacho pero tambe algun pushi, director di e fundacion United Dogs of Aruba, Mercedes de Bruyn a remarca. Nan tabata spera cu diahuebs nan por a yega e cantidad di sterilisa 100 cacho. Nan tin un plan con pa traha unda cu tin 2 trap team cu ta piki e cachonan pa asina veterinarionan por cuminsa opera te cu 6:00PM. Un team ta cuminsa mainta trempan te cu merdia y e di dos team ta cuminsa merdia te cu oranan di atardi laat.

“E prome dia a bay bon. Nan tin un ruta y e ta bay bon. E veterinarionan ta haciendo bon trabou”, Mercedes de Bruyn a remarca. E fundacion ta purba di sterilisa y castra 400 cacho na final di siman aki, pero pa diasabra 5:00PM nan lo sa precies cuanto cacho tin opera. DVG hunto cu e fundacion ta haci esaki pasobra aki na Aruba tin demasiado cacho di caya y 1 cacho muhe di caya den 6 aña por haya hopi puppy y esey mester stop. Y pa tin control den e populacion di cacho, esaki ta un manera pa haci esey. “Mi kier a gradici tur cu a yuda, Gobierno y algun compania cu a yuda”, Mercedes de Bruyn a remarca.