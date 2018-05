Programa ‘Angeles de Luz’ proximamente via Latina Tu FM 92.3

Diasabra awo, dia 2 di juni, e programa Angeles de Luz lo ta pasando via radio Latina Tu FM. E programa aki lo ta na encargo di Angie, cu ta un clarividente. Angie ta haya su mensahenan via di su angelnan.

E programa aki lo ta den aire, tur diasabra, for di 6 or pa 6 or y 30 di atardi. Den e programa Angie lo trece su mensahenan positivo. Tambe Angie lo elabora tocante sucesonan na Aruba y rond mundo.

Ademas di esaki, Angie lo papia tocante mensahenan pa pareha, of pa un persona soltero. Cada diasabra lo tin un programa diferente.

Sintonisa Latina Tu FM, 92.3 pa e programa ‘Angeles de Luz’.

Comments

comments