Profesion di maestro, profesion cu ta duna satisfaccion

Tur aña e interes pa studia na IPA ta grandi. Henryène Abdul, graduado di 2016, ta conta su motivacion pa studia na IPA.“Mi semper a gusta ta bezig cu mucha. Mi gusta wak pa mi prima y primo chikito y bay por ehempel wak pelicula cu nan. Mi no tabata sa kico mi kier a bira despues cu mi a gradua di HAVO, pero mi mama tabata haya cu e profesion di maestro ta algo cu ta pas cu mi. Despues di HAVO mi tabata considera IPA y Universidad di Aruba. Mi a opta pa bay studia na Universidad di Aruba unda mi a haya mi propedeuse di e estudio Financiële Economie. Despues di esaki mi a opta pa bay studia pa maestro di Economia na Hulanda. Aki ta unda cu mi a realisa cu mi ta prefera di traha cu mucha di edad mas jong. Pa e motibo aki mi a regresa Aruba y a continua cu mi estudio na IPA. Durante mi practica mi a repara cu mi ta gusta para dilanti klas y traha cu mucha. E profesion di maestro no ta facil. Expectativa di un maestro ta hopi halto. E profesion no ta encera solamente educa un mucha. Banda di esaki bo ta bezig ta yuda e mucha cu su desaroyo. Aunke cu e profesion aki ta exigi hopi di bo mes, mi ta haya esaki un bunita profesion paso mi ta stima mucha. Sin cu e muchanan sa nan por alegra mi dia. Mi ta mira e profesion aki como un reto y e ta duna mi satisfaccion.”

IPA ta invita particularmente henter e comunidad di Aruba pa asisti na su Dia Publico p’asina cera conoci cu nos instituto en general y e ambiente estudiantil en particular, conoce nos facilidadnan y tambe pa haya informacion di loke IPA ta haci. IPA ta invita tur studiante di HAVO, VWO, EPI y tur otro persona interesa pa cuminsa un estudio pa maestro pa asisti na e Dia Publico aki dia 4 di november 2017. IPA su Dia Publico lo ta di 10or di mainta te 2or di atardi. Durante e Dia Publico aki lo duna informacion general di e estudio di maestro pa Enseñansa Primario, Movecion y Salud, Bachelor Papiamento, Bachelor Hulandes, Bachelor Ingles, Bachelor Spaño y Master Educational Needs. Banda di esaki lo tin presentacion di proyecto di studiante y exposicion di e diferente areanan di formacion di e estudio di maestro pa haya un miho bista riba kico e estudio ta encera. Naturalmente lo tin oportunidad pa inscribi como studiante pa e estudio pa maestro di Enseñansa Primario, Movecion y Salud, Bachelor Papiamento y Bachelor Hulandes. Pa por inscribi na IPA mester trece e papel di registro civil (papel di AWG 5,-), si a gradua caba copia di diploma di sea HAVO, VWO of MBO nivel 4. E gastonan di inscripcion ta AWG 75,-. Banda di esaki tur persona cu ta interesa den Bachelor Ingles y Bachelor Spaño por pasa IPA pa ricibi informacion y yena un formulario di interes. Tambe lo tin un ‘Food & Bake Sale’ organisa pa nos propio studiantenan. E benta di cuminda aki tin como meta pa recauda fondo pa e studiantenan di aña 3 cu pronto lo biaha pa exterior pa nan pasantia internacional. Di e manera aki IPA ta brinda henter Aruba un dia special di orientacion, yen di informacion y actividad.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100 of por bishita nos pagina di facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ of nos website www.ipaaruba.com.