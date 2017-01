Productividad di mayornan na trabou ta hisa na momento cu nan yiunan tin bon cuido

Segun Sra. Arends-Reyes, fraccion di AVP a haci diferente bishita na centro di cuido di mucha como preparacion pa tratamento di e ley di centro di cuido di mucha. Basicamente locual e ley aki mester por logra ta miho calidad den diferente aspecto y gran mayoria di e centro di cuidonan aki ta di acuerdo cu mester tin miho bista y guia pa tur centro cu ta cuida mucha.

Na momento cu mayornan laga nan yiunan den man di otro persona nan mester por ta trankil y sa cu e centronan aki ta bon prepara pa por brinda servicio na e muchanan cu nan ta tuma. Ta importante e aspecto di servicio pero tambe e preparacion di cada centro di cuido y su leidsternan mester ta garantisa pa traha cu un responsabilidad asina grandi cu ta mucha. Diferente estudio ta indica cu productividad di mayornan ta hisa na momento cu mayornan ta trankil cu nan sa cu nan yiunan ta den bon man.

E escogencia mester keda liber pa asina cada mayor por dicidi cua ta e centro di cuido cu nan ta kere ta miho pa nan situacion, sea cu nan conoce e leider, e ta cerca di nan cas of otro motibo. Un otro punto ta e parti di mehoracion di calidad cu por ta mara na aumento di costo, esaki den hopi conservacion a bin dilanti pero alabes ta comprendibel tanten cu e keda rasonabel. Ta keda importante pa Aruba tin crèche of centro di cuido di mucha den tur bario pa asina tur mayor por keda cu escogencia cerca di nan cas of trabou.

E existencia di centro di cuido di mucha ta keda sumamente importante pa Aruba y e spirito di e ley aki ta netamente pa mehora locual tin caba cu cooperacion di e centronan di cuido na Aruba, cu e meta pa brinda un miho servicio pa nos ciudadanonan di mas chikito, nos muchanan Sra. Arends-Reyes ta termina bisando.